Bloomberg Taslağı Yayımladı: ABD–İran Mutabakatı Lübnan Dahil Tüm Cephelerde Savaşın Bitirilmesini Öngörüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temasların ardından hazırlanan mutabakat zaptının ayrıntıları ilk kez kamuoyuna yansıdı. Bloomberg tarafından yayımlanan belge, anlaşmanın yalnızca iki ülke arasındaki gerilimi azaltmayı değil, aynı zamanda bölgedeki geniş çaplı çatışmaları durdurmayı hedeflediğini ortaya koyuyor.

Belgeye göre mutabakatın imzalanmasıyla birlikte taraflar ve onlarla bağlantılı güçler, Lübnan dahil olmak üzere farklı cephelerde devam eden askeri faaliyetleri derhal durdurmayı kabul ediyor. Bu çerçevede, bölgede yürütülen operasyonların sona erdirilmesi ve gerilimin düşürülmesi için eş zamanlı adımlar atılması öngörülüyor.

Diplomatik kaynaklar, söz konusu maddenin özellikle İsrail–Hizbullah hattındaki gerilimi ve Gazze çevresindeki çatışmaları da dolaylı olarak kapsayabilecek nitelikte olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle mutabakatın bölgesel etkisinin yalnızca Washington ile Tahran arasındaki ilişkilerle sınırlı kalmayabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre belge, İran ile ABD arasında uzun süredir devam eden gerilimin kontrollü biçimde azaltılmasına yönelik bir çerçeve oluşturmayı amaçlıyor. Ancak mutabakatın sahada nasıl uygulanacağı ve bölgedeki farklı aktörlerin bu sürece nasıl tepki vereceği henüz belirsizliğini koruyor.

Bloomberg’in yayımladığı ayrıntılar, anlaşmanın yalnızca diplomatik değil aynı zamanda askeri dengeleri de etkileyebilecek geniş kapsamlı hükümler içerdiğini ortaya koyarken, gözler şimdi tarafların metni resmen imzalayıp imzalamayacağına çevrilmiş durumda.