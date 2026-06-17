İran savaşının ardından bölge yeniden şekilleniyor: 5 senaryo mercek altına alınıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin Chronicle’ın analizine göre, ABD-İsrail saldırganlığının İran lehine sonuçlanması halinde bölgede beş temel dinamik öne çıkıyor.

Birincisi: İran iç cephesinde birlik

İran’ın, ekonomik toparlanma, ulusal gurur duygusu ve muhafazakârları reformcuları bir araya getirecek yeni bir toplumsal sözleşme ile yeni bir iç uyum dönemine girmesinin beklendiği aktarılıyor.

Ortak bir süper güç kampanyasını püskürtmenin, rejime eşi benzeri görülmemiş bir iç egemenlik ve meşru savunma dalgası sağladığı vurgulanıyor. Temel sorunun ise yeni İran liderliğinin bu fırsatı uzun vadeli stratejik uyuma dönüştürüp dönüştüremeyeceği olduğu dile getiriliyor.

İkincisi: Basra Körfezi güvenlik mimarisinin yeniden tanımlanması

Güçlenen İran’ın, komşu Arap ülkeleriyle, özellikle Körfez ülkeleriyle ilişkilerini yeniden tanımlayarak bölgede baskın bir aktör olarak ortaya çıkacağı öngörülüyor.

Söz konusu ülkelerin, çatışmaların zirve yaptığı dönemde Washington’un kendilerini korumadaki başarısızlığı karşısında hayal kırıklığına uğradıkları veya şok yaşadıkları, bu nedenle kendi altyapılarını korumak için Tahran’la doğrudan diplomatik bir uzlaşı arayışına gitmekten başka seçeneklerinin kalmadığı belirtiliyor.

Üçüncüsü: İbrahim Anlaşmaları’nın çöküşü

ABD himayesindeki İsrail-Arap ülkeleri normalleşme projesinin ağır bir darbe almasının beklendiği ifade ediliyor. Normalleşmenin, İran’a karşı alternatif bir İsrail-Arap cephesi oluşturma aracı olarak tasarlandığı hatırlatılıyor.

Ancak savaşın tam tersini kanıtladığı; normalleşmenin İran’ı caydırmadığı, aksine ev sahibi ülkeleri potansiyel misilleme alanlarına dönüştürdüğü kaydediliyor. Bu durumun normalleşmeyi giderek anlamsızlaştırdığı ve İsrail’in stratejik bir varlık değil, aksine bir yük olduğunu ortaya koyduğu aktarılıyor.

Dördüncüsü: Lübnan’da siyasi dengenin değişimi

İsrail’in Lübnan’dan çekilmek zorunda kalması halinde siyasi güç dengelerinin köklü biçimde değişeceği öngörülüyor. Hizbullah’ın bu değişimi içerideki muhaliflerine karşı saldırgan bir biçimde kullanmasının beklenmediği, ancak eski statükonun değişeceği belirtiliyor.

İran’ın resmî olarak Lübnan’ın stratejik derinliği olarak tanınacağı ifade ediliyor. Beyrut hükümetine yakın Arap ülkelerinin, gelecekteki düzenlemeleri direnişin silahsızlandırılması koşuluna bağlamadan, müttefiklerini korumak için siyasi tavizler vermeye hızla yöneleceği aktarılıyor.

Beşincisi: Filistin ittifakının “Lübnanlılaşması”

ABD denetimindeki uluslararası toplum ve büyük Arap ile Müslüman ülkeler tarafından ihanete uğradığını hisseden Filistinli direniş gruplarının (Hamas dahil) İran ile stratejik ittifaklarını kalıcı olarak güçlendirmesinin beklendiği belirtiliyor.

Tahran bölgesel bir güç olarak ortaya çıktıkça, bu yeniden hizalanmanın, Filistinlilerin umuduna göre, İran’ın Gazze’ye de Güney Lübnan’a davrandığı gibi davranması ve İsrail’in saldırılarını doğrudan hedef alması anlamına gelebileceği ifade ediliyor.

Direniş Ekseni’nin stratejik dayanıklılığı

Analizde, Direniş Ekseni’nin eşi benzeri görülmemiş bir stratejik dayanıklılık sergileyerek ortak ABD-İsrail askerî saldırganlığının hedeflerini boşa çıkardığı vurgulanıyor. İran’ın doğrudan saldırıları absorbe edip büyük, çok katmanlı bir misilleme doktriniyle karşılık vermesinin “stratejik sabır” döneminin sona erdiğine işaret ettiği kaydediliyor.

İran misillemesinin artık yerelleşmiş olmadığı; İsrail askerî altyapısının yanı sıra Basra Körfezi ülkelerindeki kilit ABD askerî üsleri ve kritik altyapıların da hedef alınabildiği belirtiliyor. Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik kontrolün güçlü bir ekonomik silah olmaya devam ettiği ve küresel enerji fiyatlarını tarihî zirvelere taşıdığı ifade ediliyor.

Bağlantısızlaştırma stratejisinin çöküşü

Uzun yıllardır Washington ve Tel Aviv’in, direniş sahalarını ve çatışmaları birbirinden izole etmeye çalışan bir “bağlantısızlaştırma” stratejisi izlediği hatırlatılıyor. Ancak bu stratejinin, İran’ın açık kırmızı çizgi uyarılarına rağmen İsrail’in Haziran başında Beyrut’un Dahye bölgesini bombalamasıyla çöktüğü aktarılıyor.

Saldırganlığın Ekseni parçalamak yerine “Meydanların Birliği’ni” (Vahdetü’s-Sahât) kalıcı olarak kodifiye ettiği belirtiliyor. Bu durum, Eksen’in bir noktasına yapılan konvansiyonel bir saldırının artık tüm cephelerde otomatik, hukuken ve askerî açıdan koordineli bir yanıtı tetiklediği anlamına geliyor. Gazze, Güney Lübnan, Tahran ve Kızıldeniz’deki savaş alanlarının tek, bölünmez bir stratejik sahada birleştiği ifade ediliyor.