Çin: Uluslararası sistem “orman kanunlarına” dönüştü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin, uluslararası sistemin giderek “orman kanununa” döndüğü yönündeki uyarısı dikkat çekiyor. Wang’ın, BM Şartı’nın amaç ve ilkelerine gerektiği gibi bağlı kalınmadığını, bunun da dünyayı “güçlünün zayıfı ezdiği” bir ortama sürüklediğini belirttiği kaydediliyor. Çin’in üst düzey diplomatının, “Savaşın kara bulutları toplanıyor ve orman kanunu yeniden canlanıyor” ifadesiyle mevcut uluslararası durumu değerlendirdiği aktarılıyor.

Wang Yi’nin daha önce de “BM olmadan dünya orman kanununa döner” şeklinde bir uyarıda bulunduğu hatırlatılıyor. Bu çerçevede Pekin yönetiminin, uluslararası hukukun üstünlüğü ilkesinin terk edilmesi halinde küresel kaosun kaçınılmaz olacağı yönündeki tutumunu yinelediği ifade ediliyor.

Batı Asya ateşkesi ve kalıcı güvenlik ihtiyacı

Wang Yi’nin, Orta Doğu’da tesis edilen ateşkesin bölgede kalıcı güvenlik altyapısı oluşturulması için zemin hazırladığını belirttiği kaydediliyor. Çinli bakanın, “Barışın kapısı açıktır ve tekrar kapatılmamalıdır” ifadesiyle tarafları anlaşma sürecine bağlı kalmaya çağırdığı aktarılıyor. Aynı zamanda ikinci aşama müzakerelerin ilkinden daha zorlu olabileceğini ancak tarafların geri adım atmaması gerektiğini vurguladığı belirtiliyor.

Pekin yönetiminin, Tahran ile Washington arasındaki müzakerelere uluslararası toplumun destek vermesi ve BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere çok taraflı yapıların daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini savunduğu ifade ediliyor. Çin’in, barış sürecinde arabuluculuk rolünü sürdürmeye hazır olduğu kaydediliyor.

Küresel Güney’in sesi ve BM’nin geleceği

Wang Yi’nin, Küresel Güney ülkelerinin Birleşmiş Milletler nezdindeki temsil sorununa da değindiği belirtiliyor. Çinli bakanın, bu ülkelerin sesinin BM’de daha fazla duyulması gerektiğini ifade ettiği aktarılıyor. Bu çağrının, mevcut uluslararası sistemin adaletsiz yapısına yönelik eleştirilerin bir yansıması olduğu değerlendiriliyor.

Çin’in, BM Güvenlik Konseyi’nin operasyonel kapasitesinin artırılması gerektiğini savunduğu kaydediliyor. Wang’ın, Konsey’in “uluslararası toplu güvenlik mekanizmasının çekirdeği” olduğunu ve dünya ne kadar istikrarsızsa Konsey’in çatışmaları ve yayılma etkilerini yönetme kapasitesinin o kadar güçlü olması gerektiğini belirttiği ifade ediliyor.

Washington’a üstü örtülü eleştiri

Wang Yi’nin açıklamalarının, ABD’nin tek taraflı politikalarına yönelik üstü örtülü bir eleştiri olarak okunduğu belirtiliyor. Çinli bakanın, “Büyük ülkeler özellikle kurallara uyma ve doğru yolda örnek olma sorumluluğuna sahiptir; çifte standart, ayrıcalıkçılık veya seçici uygulama yapmamalıdır” ifadesi hatırlatılıyor. Bu sözlerin, Washington’ın uluslararası hukuku araçsallaştıran tutumuna bir gönderme olduğu değerlendiriliyor.

BM Güvenlik Konseyi’nin yetkisi dışında gerçekleştirilen askerî operasyonlara da değinen Wang’ın, Konsey eylemlerinin “yetişiz askerî operasyonlara meşruiyet kazandırmaması” gerektiğini belirttiği aktarılıyor. Bu ifadenin, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının BM onayı olmadan gerçekleşmesine bir atıf olduğu ifade ediliyor.

Uluslararası sistemin sınavı

Wang Yi’nin, BM Şartı’nın ruhunun “güncelliğini yitirdiği için değil, uluslararası düzenin ve temel normların etkin şekilde korunup gözetilmediği için” sorun yaşandığını savunduğu belirtiliyor. Çinli bakanın, üye ülkeleri Şart’ın kurucu vizyonuna dönmeye ve egemen eşitlik, anlaşmazlıkların barışçıl çözümü ile II. Dünya Savaşı’nın kazanımlarına sahip çıkmaya davet ettiği aktarılıyor.

Gözlemciler, Wang Yi’nin bu çıkışının mevcut küresel güç mücadelesinde Çin’in kendini “kurallara bağlı” bir güç olarak konumlandırma çabası olarak değerlendirildiğini belirtiyor. Pekin yönetiminin, BM merkezli uluslararası sistemin korunması çağrısıyla Washington’ın “kurallara dayalı düzen” söylemine alternatif bir çerçeve sunduğu ifade ediliyor.