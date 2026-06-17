Yemen Devrim Lideri Bedreddin el-Husi'den İran'a tebrik mesajı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Devrim Lideri Seyyid Abdulmelik Bedreddin el-Husi, İran İslam Cumhuriyeti'nin ABD ve işgalci Siyonist rejimle yaşanan süreçte elde ettiği başarı dolayısıyla Tahran yönetimini tebrik etti.

El-Mesire televizyonunun aktardığına göre El-Husi, yaptığı açıklamada Direniş Ekseni'nin çeşitli cephelerinde yaşanabilecek gelişmelere karşı tam hazırlık durumunun sürdürüleceğini ifade etti.

Ensarullah lideri, Amerikan yönetimi ile işgalci İsrail'in Gazze başta olmak üzere bölgedeki herhangi bir cephede yeni bir gerilim veya askeri girişimde bulunması halinde gerekli hazırlık seviyesinin korunacağını vurguladı.

El-Husi ayrıca düşman güçlerin bölge ülkelerini hedef alabilecek yeni girişimlerine karşı uyarıda bulunarak, İslam ülkeleri ve halkları arasında dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Açıklamasında İslam ümmetine de seslenen Ensarullah lideri, Müslüman halkların dış baskı ve bağımlılıktan kurtulabilmesi için Direniş Ekseni etrafında daha güçlü bir birlik oluşturulmasının önemine işaret etti.

Bölge uzmanları, son dönemde İran ile ABD arasında yaşanan gelişmelerin ardından Direniş Ekseni içerisinde siyasi ve askeri koordinasyonun daha fazla ön plana çıktığını ifade ediyor. Analistler tarafından, Washington ile işgalci Siyonist rejimin bölgedeki saldırgan politikalarının, farklı aktörler arasında dayanışma çağrılarını güçlendirdiği belirtiliyor.

Bazı Batılı çevreler, söz konusu oluşumları bölgesel istikrarsızlığın bir unsuru olarak değerlendirse de, buna karşın eleştirmenler, Gazze'de devam eden saldırılar ve bölgedeki askeri müdahaleler karşısında Batılı devletlerin sergilediği tutumun çifte standart tartışmalarını derinleştirdiğini ve bu durumun Direniş Ekseni söylemine daha fazla destek sağladığını ifade ediyor.

Tarihsel olarak Lübnan, Filistin, Irak ve Yemen'deki gelişmelerin, bölgesel aktörler arasındaki iş birliğini güçlendirdiği hatırlatılırken, son süreçte İran'ın elde ettiği diplomatik ve stratejik kazanımların da bu denklem üzerinde etkili olduğu değerlendiriliyor.