Haaretz: Hürmüz Boğazı, İsrail'in güvenlik doktrinini sarsan yeni denklem haline geldi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan merkezli el-Meyadin'in aktardığına göre, işgalci İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, Gazze, İran, Lübnan ve Yemen'de yaşanan gelişmelerin Tel Aviv'in güvenlik anlayışında önemli değişimlere yol açtığı yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Gazetenin analizinde, işgalci rejimin geleneksel caydırıcılık ve erken uyarı unsurlarının son dönemde ciddi şekilde zayıfladığı ifade edildi.

Haaretz, Hürmüz Boğazı'nı "yeni Bermuda Üçgeni" olarak nitelendirirken, söz konusu bölgenin işgalci İsrail'in güvenlik doktrininin temel dayanaklarını etkileyen yeni bir stratejik alan haline geldiğini kaydetti.

Analistler, Hürmüz Boğazı'nın yalnızca enerji ticareti açısından değil, küresel ekonomik dengeler ve jeopolitik hesaplar bakımından da büyük önem taşıdığına dikkat çekildiğini belirtiyor. Uzmanlar tarafından, İran'ın bu stratejik su yolundaki konumunun, bölgesel denklemlerde Tahran'a önemli bir etki kapasitesi sağladığı değerlendiriliyor.

Tarihsel olarak Hürmüz Boğazı'nın, Basra Körfezi'ndeki enerji akışının ana güzergâhı olduğu hatırlatılırken, bölgedeki her gerilimin uluslararası piyasalarda doğrudan karşılık bulduğu ifade ediliyor.

Wall Street Journal: Anlaşma, Washington'un hedeflerinden geri adım attığını gösteriyor

Öte yandan Amerikan Wall Street Journal gazetesi de başyazısında, İran ile ABD arasında sağlanan anlaşmanın, ilan edilen hedefler açısından değerlendirildiğinde Washington'un savaş sürecindeki bazı taleplerinden geri çekildiğine işaret ettiğini yazdı.

Gazete, söz konusu mutabakatın stratejik bir zafer görüntüsünden ziyade, ABD'nin açıkladığı hedefler ile sahadaki gerçekler arasındaki farkı ortaya koyduğunu değerlendirdi.

Bazı Batılı çevreler, anlaşmayı gerilimin azaltılması açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirirken, buna karşın eleştirmenler, Washington'un yıllardır sürdürdüğü baskı ve tehdit politikalarının beklenen sonuçları vermediğinin uluslararası basında daha açık şekilde tartışılmaya başlandığını ifade ediyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın iç politikada özellikle ara seçimler öncesinde enerji fiyatlarını kontrol altında tutmayı öncelikli hedeflerden biri olarak gördüğüne ilişkin değerlendirmelerin Amerikan basınında öne çıktığını aktarıyor.

Bu çerçevede uzmanlar, küresel enerji arzı ve deniz taşımacılığı üzerindeki etkisi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın, gelecekte de bölgesel gelişmelerde önemli bir unsur olmaya devam edeceğini belirtiyor.

Bazı gözlemciler tarafından, İran'ın sahip olduğu jeostratejik avantajların, uzun yıllardır uygulanan yaptırımlara ve askeri baskılara rağmen Tahran'ın bölgesel denklemdeki ağırlığını korumasına katkı sağladığı ifade edilirken, ABD ve işgalci İsrail'in saldırgan politikalarının ise bölgede yeni güvenlik tartışmalarına neden olduğu kaydediliyor.

Batılı diplomatlar, İran'a yönelik baskı politikalarının bölgesel güvenliği koruma amacı taşıdığını savunurken, buna karşın eleştirmenler, Gazze başta olmak üzere bölgedeki krizler karşısında sergilenen tutumların uluslararası sistemde çifte standart tartışmalarını derinleştirdiğini ve bu durumun Batılı aktörlerin söylemlerinin sorgulanmasına yol açtığını belirtiyor.