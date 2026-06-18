İsrailli Yazardan İran Anlaşması Yorumu: “Washington İçin Stratejik Yenilgi”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail basınında İran ile varılan savaş sonlandırma anlaşmasına yönelik tartışmalar sürüyor. Yedioth Ahronoth gazetesinde kaleme aldığı yazıda Ben Dror Yemini, anlaşmanın yalnızca bölgesel dengeleri değil, Washington’un Orta Doğu’daki konumunu da etkileyebileceğini ileri sürdü.

Yemini, ABD’nin uzun süredir İran üzerinde kurmaya çalıştığı baskının bu süreçte önemli ölçüde zayıfladığını öne sürdü. Yazıda, savaşın sona erdirilmesine yönelik mutabakatın Tahran’a diplomatik alan açtığı ve bunun bölgedeki güç dengelerinde yeni bir sayfa açabileceği ifade edildi.

Makalesinde özellikle anlaşmanın kapsamına dikkat çeken Yemini, Washington’un askeri ve siyasi hedefleri bakımından beklenen sonucu elde edemediğini savundu. Bu durumun ABD’nin müttefikleri arasında da soru işaretlerine yol açabileceğini yazdı.

İsrail’de İran dosyası uzun süredir güvenlik gündeminin en hassas başlıklarından biri olarak görülüyor. Bu nedenle anlaşmaya ilişkin değerlendirmeler, hem siyasi çevrelerde hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırmış durumda.

Yemini’nin yazısı da bu tartışmanın son halkası olarak öne çıktı. Makalede, anlaşmanın kısa vadede çatışmayı durdurabileceği ancak uzun vadede bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirebileceği vurgulandı.