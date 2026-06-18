Galibaf’tan “İslamabad Mutabakatı” Açıklaması

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran ile ABD arasında imzalanan İslamabad Mutabakat Zaptı, Tahran’da siyasi gündemin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede mutabakatın yalnızca diplomatik bir belge olmadığını, aynı zamanda belirli sorumluluklar içeren bir çerçeve sunduğunu söyledi.

Galibaf, İran müzakere heyetine başkanlık ettiği süreçte yürütülen görüşmelerin zorlu geçtiğini belirterek, anlaşmanın İran’ın ulusal çıkarlarını gözeten bir çerçeve içinde şekillendiğini ifade etti. Mutabakatın uygulanmasının karşılıklı adımlara bağlı olduğunu vurgulayan Galibaf, özellikle yaptırımlar ve bölgesel güvenlik başlıklarında somut ilerleme beklediklerini dile getirdi.

Meclis Başkanı, anlaşmanın hayata geçirilmesi sürecinde İran’ın dikkatli hareket edeceğini de sözlerine ekledi. Tarafların taahhütlerini yerine getirmesinin sürecin başarısı açısından belirleyici olacağını belirten Galibaf, İran kurumlarının uygulamayı yakından takip edeceğini söyledi.

İslamabad’da yürütülen görüşmeler sonucunda ortaya çıkan mutabakat zaptı, son aylarda yoğun diplomatik temasların ardından şekillenmişti. Belgenin içeriğine ilişkin ayrıntıların aşamalı olarak kamuoyuyla paylaşılması beklenirken, anlaşmanın bölgesel dengeler üzerindeki etkisi de yakından izleniyor.

Tahran yönetimi, mutabakatın uygulanma sürecinin karşılıklı güven temelinde ilerlemesi gerektiğini vurgularken, önümüzdeki haftalarda taraflar arasında teknik düzeyde yeni temasların yapılması öngörülüyor.