İsrailli Gazeteci Aşkenazi: ABD‑İran Mutabakatı Tel Aviv İçin “Stratejik Darbe”

Aşkenazi, mutabakatın İran üzerindeki uluslararası baskıyı yumuşattığını ve Tahran’ın ekonomik açıdan rahatlamasına imkân tanıyabileceğini yazdı. Bu durumun İran’ın bölgedeki siyasi etkisini güçlendirebileceğini savunan Aşkenazi, anlaşmanın İsrail’in uzun süredir yürüttüğü baskı politikasını zayıflatabileceğini ifade etti.

Yazıda ayrıca Washington’un Tahran ile yürüttüğü temasların Tel Aviv’de ciddi rahatsızlık yarattığına dikkat çekildi. İsrail hükümetinin uzun süredir İran’a karşı daha sert bir uluslararası tutum oluşması için çaba gösterdiği hatırlatılırken, yeni mutabakatın bu yaklaşımın tersine bir tablo ortaya çıkardığı kaydedildi.

Aşkenazi, anlaşmanın yalnızca ekonomik sonuçlar doğurmakla kalmayacağını, aynı zamanda İran’ın diplomatik alandaki hareket alanını da genişleteceğini vurguladı. Bu durumun Orta Doğu’daki güç dengelerini etkileyebileceğini belirten Aşkenazi, Tel Aviv’in önümüzdeki dönemde yeni bir strateji arayışına girebileceğini yazdı.