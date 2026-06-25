Pezeşkiyan'dan Pakistan'da net mesaj: Füze gücümüz pazarlık konusu edilemez

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan’a gerçekleştirdiği tek günlük ziyaret kapsamında Başbakan Şahbaz Şerif ve Pakistanlı yetkililerle bir araya geldi. İslamabad’daki ortak basın toplantısında konuşan Pezeşkiyan, İran’ın savunma ve caydırıcılık kabiliyetleri hakkında hiçbir taraf ve hiçbir koşul altında müzakere yapılmayacağını açıkça vurguladı.

Pezeşkiyan, “Kendimizi savunmak için ihtiyaç duyduğumuz füzeleri üretmemiş olsaydık, İsrail ve Amerika, İran’a Gazze’de yaptıklarını yapar, genç yaşlı demeden acımasız davranırdı” ifadeleriyle, füze programının caydırıcı rolüne işaret etti. İran’ın askeri gücünün dış tehditlere karşı egemenliğin korunmasındaki belirleyici unsur olduğu kaydedildi.

İran Cumhurbaşkanı, insan hakları savunuculuğu iddiasındaki Batılı ülkelerin tutumunu da eleştirerek, “İnsan haklarından bahsedenler büyük bir yalan söylüyor. Eğer kendimizi savunamaz durumda olsaydık, ülkemize karşı kesinlikle merhamet göstermez ve gücümüzü yok etmeye çalışırlardı” değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan’ın arabuluculuk rolü ve ikili ilişkiler

Pezeşkiyan’ın ziyareti, İran ile ABD arasında Pakistan’ın arabuluculuğunda imzalanan mutabakat zaptının ardından gerçekleşti. Başbakan Şerif ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir’in görüşmelerde oynadığı kilit role dikkat çekiliyor. Anlaşmanın ateşkesin önünü açtığı ve yaptırımların hafifletilmesi ile bölgesel güvenlik gibi konularda gelecekteki görüşmelerin zeminini hazırladığı belirtiliyor.

Pezeşkiyan, ünlü şair Muhammed İkbal’in dizeleriyle başladığı konuşmasında, Tahran-İslamabad ilişkilerinin karşılıklı saygı, iyi niyet ve tarihsel güvene dayandığını ifade etti. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı, her iki tarafın mevcut olumlu havayı değerlendirerek ilişkilerde “yeni bir sayfa” açma konusunda kararlı olduğu aktarıldı.

Başbakan Şerif ise görüşmeleri “çok samimi bir ortamda çok verimli müzakereler” olarak nitelendirerek, “kardeş iki ülke arasında bir aile buluşması” hissiyatı yaşandığını dile getirdi. Şerif, Pakistan’ın barış sürecinde “dürüst ve samimi arabulucu” rolünü üstlendiğini belirtirken, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır’ın diplomasiye sağladığı desteği de takdirle karşıladığını kaydetti.

Bölgesel işbirliği çağrısı ve “yeni güvenlik mimarisi”

Pezeşkiyan, Batı Asya ve Basra Körfezi’nde barış, istikrar ve refahın ancak samimi diyalog, bölgesel işbirliği ve karşılıklı saygıya dayalı etkileşimle sağlanabileceğini belirtti. İran’ın bölge ülkelerine “dostluk eli” uzattığını ve yeni bir güvenlik mimarisi arayışında olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, Katar, Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye’nin bu çerçevede etkin rol oynayabileceği ülkeler arasında sayıldığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı, Pakistan halkının son savaş boyunca İran’ın yanında yer almasından dolayı teşekkür ederek, “Bu savaşın başından itibaren Pakistan halkı içtenlikle ve tüm kalbiyle yanımızda durdu” dedi.

Batılı gözlemcilerden çifte standart eleştirisi

Analistler, Pezeşkiyan’ın açıklamalarını, Tahran’ın kendi savunma kabiliyetlerini “kırmızı çizgi” olarak belirlemesi ve bunun ABD ile yapılan mutabakatın uygulanması sürecinde nasıl bir denge kurulacağına yönelik soruları beraberinde getirdiğini belirtiyor. Pezeşkiyan’ın, “füzeler olmasaydı İran Gazze’nin akıbetine uğrardı” çıkışının, Batı’nın İran’a yönelik tutumunu “insan hakları” söylemiyle çelişen bir çifte standart örneği olarak nitelendirdiği dile getiriliyor.

Bazı uluslararası gözlemciler, İran’ın nükleer programı ve balistik füze kapasitesine yönelik baskıların sürdüğü bir dönemde, İsrail’in bölgedeki askeri varlığının ve nükleer silah stokunun görmezden gelinmesinin “açık bir çifte standart” oluşturduğu değerlendirmesinde bulunuyor. Pezeşkiyan’ın “kendilerini insan hakları savunucusu olarak tanıtanlar büyük yalan söylüyor” ifadesi de bu çifte standardın Tahran nezdindeki yansıması olarak yorumlanıyor.

İran-Pakistan dayanışması ve önümüzdeki süreç

Başbakan Şerif’in, “Sizin sevinciniz bizim sevincimiz, sizin hüznünüz bizim hüznümüz. İran’ın başarısı bizim başarımız, İran’ın kaybı bizim kaybımızdır” sözleriyle dayanışma mesajı verdiği gözlemlendi. Şerif’in gelecek hafta merhum İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in cenaze törenine katılmak üzere Tahran’ı ziyaret edeceğini duyurması, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi yönünde atılan somut adımlardan biri olarak kaydedildi.

İran’ın, mutabakatın tam olarak uygulanması, yaptırımların kaldırılması ve daha fazla askeri eyleme karşı garantiler verilmesi konusunda kararlı olduğu, Pezeşkiyan’ın savunma kapasitesine ilişkin vurgusunun ise bu garantilerin en önemli parçası olduğu belirtiliyor.