Siyonist İsrail Suriye'de ilerleyişini sürdürüyor: 300'den fazla işgal ve ihlal kaydedildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından işgalci İsrail askerlerinin Suriye topraklarındaki hareketliliğinde belirgin bir artış yaşandığı gözlemleniyor. Suriye rejimi liderliğindeki yeni yönetimin bu ihlallere karşı sessiz kalması dikkat çekerken, İsrail güçlerinin Kuneytra bölgesine yönelik operasyonlarına devam ettiği kaydediliyor.

Suriyeli bir kaynağın El-Hadet kanalına yaptığı açıklamaya göre, 2026 yılının başından itibaren İsrail askerleri 300 kez Suriye topraklarına giriş gerçekleştirdi.

Bugün sabah saatlerinde 5 işgalci İsrail askeri aracının Kuneytra’nın güneyindeki El-Müşeyde köyüne girdiği ve bölgede devriye gezdiği bildirildi. Dün sabah da işgal rejimi askerlerinin, iki tank desteği ve bir grup asker eşliğinde Kuneytra’nın güney kırsalındaki Tel Ebu Kubeys bölgesine girdiği aktarılıyor.

Suriye rejiminin sessizliği eleştiriliyor

Colani liderliğindeki Suriye yönetiminin bu ihlallere karşı henüz resmi bir tepki vermemesi, bölge gözlemcileri tarafından eleştiriliyor. Bu sessizliğin, İsrail’in Suriye topraklarındaki varlığını daha da sağlamlaştırmasına zemin hazırlayabileceği ve ilerleyen dönemde daha kapsamlı işgal adımlarını teşvik edebileceği uyarısı yapılıyor.

Kuneytra sakinlerinin, İsrail askerlerinin artan varlığından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği, ancak merkezi hükümetten somut bir adım gelmemesinin endişeleri derinleştirdiği aktarılıyor.

Uluslararası toplumun tutumu

Uluslararası toplumun bu ihlallere karşı zayıf bir duruş sergilediği, İsrail’in Suriye’deki askeri faaliyetlerinin egemenlik ihlali olmasına rağmen ciddi bir yaptırımla karşılaşmadığı ifade ediliyor. Bazı Batılı kaynaklar, İsrail’in eylemlerini “terörle mücadele” veya “sınır güvenliği” çerçevesinde meşrulaştırma eğilimindeyken, bu yaklaşımın çifte standart olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Zira benzer ihlaller başka ülkelerde uluslararası tepkilere yol açarken, İsrail’e yönelik eleştirilerin sınırlı kaldığı gözlemleniyor.