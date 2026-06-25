Haşdi Şabi IŞİD kalıntılarına karşı geniş çaplı operasyon başlattı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Haşdi Şabi güçleri, Enbar ve Kerbela illeri arasındaki çöl bölgelerinde terör örgütü IŞİD'in kalan unsurlarına yönelik kapsamlı bir güvenlik operasyonu başlattı. Irak’ın Enbar ilindeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, operasyonlar iki il arasındaki çöl sahasında terör kalıntılarının takibi ve silah saklama noktalarının tespiti amacıyla yürütülüyor.

Operasyonun, iki ilin operasyon komutanlıklarıyla koordineli şekilde başlatıldığı ve hedef bölgelerin temizlenmesi ile güvenlik önlemlerinin artırılmasını amaçladığı ifade ediliyor. Kaynak, bölgenin engebeli coğrafi yapısı nedeniyle bazı alanların operasyon açısından riskli olduğunu da aktardı.

Tüneller ve siperler imha edildi

El-Malume platformuna konuşan güvenlik kaynağı, Haşdi Şabi güçlerinin, IŞİD'in iki il arasındaki çöl bölgelerinin büyük kısmını kontrolü altında tuttuğu dönemde inşa ettiği çok sayıda gizli tünel ve siperi imha ettiğini belirtti. Operasyonların, tüm çöl bölgelerini temizleme ve olası güvenlik ihlallerini önlemek için sabit ve mobil güvenlik noktaları kurma hedefi taşıdığı kaydediliyor.

Aynı kaynak, Ramadi’nin batısındaki bölgelerde Haşdi Şabi tarafından gerçekleştirilen önleyici bir güvenlik operasyonunda, IŞİD kalıntılarına ait bir patlayıcı madde ve teçhizat deposunun keşfedildiğini bildirdi.