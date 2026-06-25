Aliyev’den İslamofobi uyarısı: Avrupa'da İslam karşıtı söylemler teşvik ediliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliğinin (İSİPAB) 20. Konferansı katılımcılarına gönderdiği mesajda, Batı’daki bazı siyasi çevreler ve uluslararası kurumların İslam karşıtı söylemleri teşvik ettiğini bildirdi. Mesajı, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova okudu.

Aliyev, İslam kültürel mirasına yönelik saldırıların İslamofobinin açık bir göstergesi olduğuna işaret ederek, Müslümanlara yönelik nefret söylemlerinin ve İslam değerlerine yönelik saldırıların dünya genelinde arttığını kaydetti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi gibi kurumları da bu bağlamda eleştirdi.

İİT üyeliğinin 35. yılı

Azerbaycan’ın İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üyeliğinin bu yıl 35. yılının kutlandığını hatırlatan Aliyev, ülkesinin bağımsızlığını yeniden kazanmasının ardından katıldığı ilk uluslararası kuruluşlardan biri olan İİT bünyesinde, İslam dayanışmasının güçlendirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Azerbaycan’ın teşkilatın amaç ve ilkelerine bağlı kaldığını vurgulayan Aliyev, İİT üyesi ülkelerle dostluk ve kardeşlik temelinde çok yönlü işbirliği ilişkileri geliştirdiklerine dikkati çekti.

Ermenistan işgali döneminde İİT desteği

İİT’nin Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırganlığı döneminde ve sonrasında Bakü’nün haklı tutumuna destek verdiğini belirten Aliyev, teşkilatın Azerbaycan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü destekleyen çok sayıda karar ve bildiri kabul ettiğini vurguladı. Karabağ ve Doğu Zengezur’da işgal döneminde ciddi yıkım yaşandığını, camiler ve İslam mimarisi eserlerinin hedef alındığını aktaran Aliyev, bu durumun İslam kültürel mirasına yönelik saldırıların bir başka örneği olduğunu ifade etti.

Dönem başkanlığı Azerbaycan’a devredildi

Haydar Aliyev Merkezi’nde düzenlenen konferansa Türkiye, İran, Ürdün, Mozambik, Nijer, Umman, Katar, Yemen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) parlamento başkanlarının yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerin parlamento başkan yardımcıları ve üst düzey yetkilileri katıldı. Toplantıda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de hazır bulundu.

Konferansta İSİPAB Dönem Başkanlığı Endonezya’dan Azerbaycan’a devredildi. Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Azerbaycan Milli Meclisinin İSİPAB dönem başkanlığını üstlenmesinin ülkesinin İslam dünyasıyla dayanışma ve yakın ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığının göstergesi olduğunu belirtti.

Gafarova, “Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de ifade ettiği gibi Müslüman ülkelerle hem ikili düzeyde hem de ortak teşkilatlar çerçevesinde ilişkilerin geliştirilmesi Azerbaycan dış politikasının öncelikli yönlerinden biridir” dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı ve üye ülkelerin, Azerbaycan topraklarının işgali dönemi ile çatışma sonrası süreçte her zaman Bakü’ye destek verdiğini kaydeden Gafarova, “Son 30 yılda İİT ve İSİPAB tarafından Ermeni saldırganlığını kınayan, Azerbaycan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleyen 100’den fazla karar ve kararname kabul edilmiştir” ifadesini kullandı.

Filistin’e destek vurgusu

Gafarova ayrıca Azerbaycan’ın uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda, Doğu Kudüs’ün Filistin Devleti’nin başkenti olduğu iki devletli çözüm modelini kararlılıkla desteklediğini aktardı.