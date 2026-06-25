Lavrov’dan Tahran-Washington hattına Moskova desteği: Uzun vadeli anlaşmaya hazırız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın İran ile ABD arasında kapsamlı ve uzun vadeli bir anlaşmaya varılmasına destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Lavrov, “Rusya, bu iki ülke arasında kapsamlı, uzun vadeli bir anlaşmanın hazırlanmasına yardımcı olmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

Lavrov, Hürmüz Boğazı’nın açılmasının küresel güney ülkelerinin enerji ve gıda güvenliğine katkı sağlayacağını belirtti. Rusya’nın, talepleri doğrultusunda komşu ülkelerin de dâhil olduğu daha geniş bir uzlaşı çerçevesinde iyi niyetli hizmetler sunabileceği ifade ediliyor. Lavrov’un açıklamaları, Tahran ile Washington arasında ateşkes ve gelecekteki müzakerelerin zeminini hazırlayan mutabakat zaptının imzalanmasının ardından geldi.

Filistin’e destek ve Batı eleştirisi

Lavrov, Rusya’nın bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini yineleyerek, Gazze’deki savaşın durdurulması gerektiğini vurguladı. Rusya’nın Filistin sorununun uluslararası hukuk temelinde kapsamlı bir çözümüne yönelik ilkeli tutumunu sürdürdüğü belirtiliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı, Batı’ya yönelik eleştirilerinde ise daha sert bir üslup kullandı. Lavrov, “Batı, Rusya sınırlarındaki sömürge tarzı askeri planlarından vazgeçmesi gerektiğini anlamalıdır” dedi. NATO ve Avrupa Birliği’nin doğuya, Rusya sınırlarına doğru genişlemesinin diplomatik bir “pusu” taktiği olduğunu savunan Lavrov, Batı’nın saldırgan politikasının sınır tanımadığını ifade etti.

Ukrayna: Alaska anlaşmalarına bağlılık, geçici çözümlere ret

Lavrov, Ukrayna krizine ilişkin olarak Moskova’nın geçici çözümleri kabul etmeyeceğini belirtti. Rusya’nın, Ağustos 2025’te Alaska’daki Putin-Trump zirvesinde varılan anlaşmalara bağlı olduğu ancak Batı’nın bu anlaşmaları uygulamadığı vurgulandı.

Lavrov, Ukrayna krizinde diplomatik bir çözümün mümkün olduğunu ancak Batı’nın bunu reddettiğini söyledi. Rusya’nın “özel askeri operasyon” hedeflerine diplomasi yoluyla ulaşmayı tercih ettiği ancak bunun için güvenlik garantilerine ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.

Basra Körfezi’nde kolektif güvenlik vizyonu

Lavrov, Rusya’nın uzun yıllardır Basra Körfezi için bir Güvenlik Konsepti önerdiğini hatırlattı. Bu çerçevede İran ile Arap monarşileri arasında ilişkilerin normalleşmesi ve güven inşası sürecinin başlatılması hedefleniyor. Moskova’nın, komşu ülkeler, Arap Birliği ve BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinin katılımıyla bölgesel bir güvenlik mimarisi oluşturulmasına yönelik girişimleri desteklediği kaydediliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı ayrıca, Batı’nın İran’a yönelik politikasının ardında petrol piyasalarını kontrol etme arzusunun yattığını ve ABD ile İsrail’in Tahran’a yönelik eylemlerinin bir amacının da İran ile Arap ülkeleri arasındaki yakınlaşma sürecini sekteye uğratmak olduğunu öne sürd