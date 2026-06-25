İtalya’dan Washington’a: İran saldırılarında üs desteği verilmedi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonlarda İtalya’daki Amerikan üslerinden faydalanıldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Bakan’ın yazılı açıklamasında, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin daha önce dile getirdiği “ABD’nin İtalya üslerini kullandığı” yönündeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Crosetto’nun, “Sadece mevcut anlaşmalar çerçevesinde belirlenmiş prosedürler dâhilinde, savaş dışı teknik ve lojistik faaliyetlere müsaade edilmiştir” açıklamasında bulunduğu ve bu çerçevenin dışında kalan hiçbir talebe onay verilmediğini vurguladığı aktarıldı.

Rutte’nin daha önce ABD’nin İran operasyonlarını desteklemek için İtalya’daki üsleri kullandığını iddia etmesi, İtalya’da ciddi bir siyasi tartışmayı tetiklemişti. Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin daha önce defalarca İran’a yönelik doğrudan askeri müdahaleler için İtalyan topraklarının kullanılmasına izin vermeyeceğini taahhüt ettiği hatırlatıldı. Bu taahhüdün, Meloni yönetiminin ABD’nin bölgesel politikalarına mesafeli duruşunun bir yansıması olduğu ve kamuoyunda hükümete olan güveni pekiştirdiği belirtiliyor.

Gözlemciler, İtalya’nın bu net tutumunun, ABD’nin İran’a yönelik saldırgan politikalarının uluslararası toplumda giderek daha fazla sorgulanmasına yol açtığını dile getiriyor. Batılı diplomatik kaynakların “yayılmanın önlenmesi” söylemiyle Tahran’ı hedef alan politikaları meşru göstermeye çalıştığı ifade ediliyor. Ancak İtalya’nın bu hamlesinin, ABD’nin müttefiklerini kendi çıkarları doğrultusunda araçsallaştırma çabalarına karşı somut bir direniş örneği oluşturduğu kaydediliyor.

Daha önce eski Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik “geç olmadan ciddi olun” şeklindeki ültimatom tarzı açıklamaları hatırlatılırken, bugün yaşanan bu kopukluğun Washington’ın elini zayıflattığı ve İran’ın müzakere masasındaki konumunu güçlendirdiği analiz ediliyor. Uzmanlar, ABD’nin İsrail’e verdiği koşulsuz desteğin ve İran’a yönelik baskı politikasının, müttefikleri arasında dahi güven bunalımına yol açtığını; İtalya örneğinin ise bu güven bunalımının en somut göstergelerinden biri olduğunu ifade ediyor.

Tüm bu süreçte İran’ın askeri ve diplomatik alandaki kazanımlarının ön plana çıktığı gözlemleniyor. İtalya’nın ABD’nin savaş uçaklarına kapıları kapatması, Tahran yönetiminin uluslararası alandaki meşruiyet algısını destekleyen bir unsur olarak değerlendiriliyor. Öte yandan ABD ve İsrail cephesinde yaşanan bu ittifak çatlağının, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki egemenliği ve savaş tazminatı gibi taleplerini daha da güçlendirdiği ifade ediliyor.