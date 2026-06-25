Hamas'tan uluslararası temsilciye eleştiri: Arabulucu değil, Siyonizm sözcüsü gibi davranıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hamas liderlerinden Usame Hamdan, Yemen merkezli El-Mesire televizyonuna verdiği röportajda, Trump yönetimine bağlı barış konseyi temsilcilerinden Nikolay Mladenov'un tutumuna yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Hamdan, Mladenov'un Filistin tarafının taleplerine ilişkin herhangi bir güvence vermediğini ve tüm süreci direniş güçlerinin silahsızlandırılması meselesine indirgediğini söyledi. Bu yaklaşımın Filistinli gruplar tarafından kabul edilmediğini belirten Hamdan, söz konusu temsilcinin arabulucu rolü üstlenmek yerine işgalci Siyonist rejimin resmi pozisyonlarını savunduğunu ifade etti.

Hamas lideri, Mladenov'a yönelik eleştirilerini üç başlık altında sıraladı. Buna göre Mladenov'un Filistin tarafının taleplerine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmadığı, işgalci rejimin yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayacak somut garantiler vermekten kaçındığı ve tüm süreci direnişin silahsızlandırılması konusuna indirgediği dile getirildi.

Hamdan ayrıca işgalci Siyonist rejimin direniş cepheleri arasında ayrılık oluşturmayı hedeflediğini ancak bu girişimlerin başarısızlığa mahkûm olduğunu savundu. Direniş ekseni içerisindeki taraflar arasında tam bir koordinasyon ve anlayış bulunduğunu belirten Hamdan, Tel Aviv'in bu alandaki hedeflerine ulaşamayacağını ifade etti.

Filistin'e verilen desteklerden dolayı direniş güçlerine teşekkür eden Hamdan, Filistin halkını İslam ümmetinden ve bölgesel destek çevrelerinden izole etmeye yönelik girişimlerin sonuçsuz kalacağını söyledi. Direniş cephesinin her geçen gün daha da genişlediğini belirten Hamdan'ın açıklamalarının bölgesel dayanışmaya vurgu yaptığı kaydedildi.

Hamas: Gazze'nin yönetimini ulusal komiteye devretmeye hazırız

Öte yandan Filistin Enformasyon Merkezi'nin aktardığına göre Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, hareketin Gazze Şeridi'ndeki tüm yönetim yetkilerini, güvenlik dosyası da dahil olmak üzere, "Gazze Ulusal Yönetim Komitesi"ne devretmeye hazır olduğunu açıkladı.

Kasım, söz konusu komitenin Gazze'ye girişinin hızlandırılması ve faaliyetlerine başlamasının, Hamas heyetinin Kahire'de gerçekleştirdiği son görüşmelerin temel gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti.

Hamas'ın komiteye tüm yönetim alanlarını devretmeye ve görevlerinin başarıyla yürütülmesi için azami iş birliği sağlamaya hazır olduğunu yinelediğini söyleyen Kasım, arabulucu taraflara sürecin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Kasım ayrıca, komitenin kurulmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen Gazze'ye girişinin hâlâ sağlanamamış olmasını eleştirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu konuda etkili adımlar atamadığını belirten Hamas sözcüsü, uluslararası kurumların Siyonist rejimin talepleri karşısında pasif kaldığı yönündeki eleştirileri dile getirdi.

Kasım açıklamasının sonunda, arabuluculuk girişimlerinin kısa sürede sonuç vermesini umduğunu ifade etti. Gazze'de idari düzenin yeniden tesis edilmesi ve gerçek anlamda bir yardım sürecinin başlatılmasının bölgedeki insani sıkıntıların hafifletilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.