Trump’ın İran'a karşı savaşı’nın ağır bedeli: Kamuoyunda büyük destek kaybı yaşıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Donald Trump’ın, İran’ı diz çöktürmek ve Batı Asya’da yeni bir düzen kurmak amacıyla başlattığı savaşın, beklentilerin tam aksine bir sonuç doğurduğu ifade ediliyor. Başlangıçta “hızlı zafer” ve “baskıyla masaya döndürme” stratejisi olarak sunulan operasyonun, giderek ağır bir maliyet ve siyasi bataklığa dönüştüğü kaydediliyor. Washington yönetiminin bu kararı, yalnızca partiler arası bir ihtilaf olmaktan çıkarak, toplumun geniş kesimlerinin ortak eleştirisine dönüşmüş durumda.

Kamuoyunda ciddi bir destek kaybı yaşandığı gözlemleniyor

ABD siyasetinde kamuoyu desteğinin dış politikanın başarısındaki belirleyici rolü hatırlatılıyor. Bu çerçevede, CBS News ve Yugov’un ortaklaşa yürüttüğü son anket sonuçları dikkat çekiyor. Ankete göre, Amerikalıların önemli bir bölümü, savaşın hiçbir sorunu çözmediğini, aksine mevcut krizleri derinleştirdiğini belirtiyor. Katılımcıların büyük çoğunluğunun derhal ateşkes çağrısı yaptığı ve Beyaz Saray’ın “savaş zorunluluğu” tezinin toplum nezdinde karşılık bulmadığı aktarılıyor. Pek çok seçmenin, “eğer savaşın amacı ABD’nin güvenliğini artırmak idiyse, neden içeride ekonomik güvensizlik ve toplumsal kaygılar daha da büyüdü?” sorusunu yönelttiği dile getiriliyor.

Ekonomi cephesi: Savaşın asıl yenilgisi

Tarihsel olarak Vietnam’dan Irak’a kadar uzanan süreçte, ABD seçmeninin öncelikli hassasiyetinin ekonomik refah olduğu anımsatılıyor. Askeri harcamaların hanelere yansıyan maliyetleri arttığında, savaş yanlısı politikalara desteğin hızla eridiği belirtiliyor. Şu anda da enerji fiyatlarındaki fırlama, ulaşım maliyetlerindeki artış ve küresel piyasalardaki dalgalanmanın Amerikalı aileleri doğrudan vurduğu ifade ediliyor.

Demokrat Parti cephesinde Kamala Harris’in, savaş nedeniyle ortalama bir Amerikalı hanenin yaklaşık 500 dolar ekstra harcama yapmak zorunda kaldığını ve bu rakamın pek çok aileyi iflasın eşiğine getirdiğini vurguladığı kaydediliyor. Harris’in, bir Amerikalının ortalama 400 dolarlık bir beklenmedik harcamayla dahi mali çöküşle karşı karşıya kalabildiğini hatırlattığı ve bu ek mali yükün kabul edilemez olduğunu ifade ettiği aktarılıyor. Enflasyon, konut fiyatları, artan borç yükü ve eriyen alım gücü zaten içeride büyük bir sıkıntı yaratırken, yeni bir dış krizin bu tabloyu daha da kötüleştirdiği değerlendiriliyor.

Afganistan ve Irak’ın gölgesi: Tarih tekerrür mü ediyor?

Uzmanlar, mevcut İran politikasının, geçmişteki Afganistan ve Irak müdahalelerinin başarısızlıkla sonuçlanan modelleriyle çarpıcı benzerlikler taşıdığını belirtiyor. O dönemlerde de “özgürlük getirme, terörü bitirme” söylemleriyle başlatılan operasyonların, trilyonlarca dolarlık maliyet, on binlerce can kaybı ve ABD’nin uluslararası itibarının zedelenmesiyle sonuçlandığı hatırlatılıyor. Şimdi de net bir çıkış stratejisi olmadan başlatılan yayılmacı hamlelerin, ABD’yi uzun soluklu bir yıpratma savaşına sürükleme riski taşıdığı ifade ediliyor.

Analistler, bu nedenle savaş karşıtlığının artık sadece sol-liberal kesimle sınırlı kalmadığını; Cumhuriyetçi seçmen kitlesi içinde dahi derin endişelerin belirdiğini gözlemliyor. Halkın, yeni askeri maceralara karşı son derece duyarlı hale geldiği vurgulanıyor.

Trump’ın “farklılık” iddiası nasıl çöktü?

Trump’ın siyasi kariyerinin en önemli vaatlerinden birinin “sonsuz savaşlara son verme” olduğu anımsatılıyor. Geleneksel Washington elitlerinden farklı olarak Amerika’yı yeni savaşlara sokmayacağı söylemiyle iktidara gelen Trump’ın, şimdi bir başka cephede yangını bizzat başlatan isim olması, en sadık destekçileri arasında bile hayal kırıklığı yaratmış görünüyor. Seçim atmosferinin yaklaşmasıyla birlikte, savaşın artan maliyetleri ve somut bir kazanım elde edilememesinin Beyaz Saray üzerindeki siyasi baskıyı katlayacağı tahmin ediliyor. Bazı çevrelerin, yönetimin artık çatışmayı genişletmekten ziyade “onurlu bir çıkış” arayışı içinde olduğu yönündeki değerlendirmeleri basına yansıyor.

“Askeri güçle her şey çözülür” yanılgısının çöküşü

ABD’nin on yıllardır süregelen “askeri üstünlükle hedeflere ulaşma” paradigmasının İran sınavında ciddi zaaflar gösterdiği belirtiliyor. İran’ın geniş insan kaynağı, coğrafi derinliği ve savunma kapasitesi karşısında Washington’ın “hızlı çözüm” hesaplarının tutmadığı aktarılıyor. Bu gerçek, ABD elitleri arasında dahi kesin bir zafere ulaşılıp ulaşılamayacağı konusunda kuşkuların artmasına neden oluyor. Yaşananların, 21. yüzyılın karmaşık krizlerinde salt güç kullanımının etkinsizliğini ortaya koyan önemli bir vaka olduğu kaydediliyor.

Bir yanılsamanın sonu

Değerlendirmelere göre, bu savaşın en önemli sonucu, askeri müdahaleyle bölgesel denklemlerin hızlı ve düşük maliyetle değiştirilebileceği yanılgısının iflas etmesi oldu. Savaşların başlatıldığı kadar kolay bitmediği ve bedellerin başlangıçtaki siyasi tahminlerin çok ötesine geçtiği bir kez daha görülmüş oldu. Amerikan toplumunun geniş bir kesiminin, bu savaşın ülkeye ne daha fazla güvenlik, ne ekonomik refah ne de uluslararası prestij getirdiğini düşündüğü ifade ediliyor. Bunun yerine, artan maliyetler, derinleşen siyasi kutuplaşma ve ABD’nin caydırıcılığına dair oluşan ciddi şüpheler öne çıkıyor. Dolayısıyla, “güç gösterisi” olarak tasarlanan bu girişimin, ABD’nin sınırlarını ve zor kullanımının ağır fatura ettiğini gösteren bir dönüm noktası haline geldiği; bu gerçekle yalnızca Trump’ın değil, tüm karar alma mekanizmasının yüzleşmek zorunda kalacağı değerlendiriliyor.