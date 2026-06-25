İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Aşura mesajı: Ne zulmedelim, ne de zulme boyun eğelim

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Aşura" günü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmam Hüseyin’in (a.s) mücadelesinden ilham alarak zulüm karşısında dik duruşun önemini vurguladı. Pezeşkiyan’ın, “Dünya sanki hiç var olmamış gibidir, ahiret ise sanki hep varmış gibi” ifadesiyle başlayan paylaşımında, “İmam Hüseyin bize zulüm karşısında, iktidar hırsına ve çıkar peşinde koşmaya karşı durmayı öğretti” dediği aktarıldı.

İran Cumhurbaşkanı’nın paylaşımında, “Hayat verilebilir ama özgürlük asla; yalnız kalınabilir ama gerçek asla terk edilemez. Ne zulmedelim, ne zulme boyun eğelim, ne de karşısında susalım” ifadelerini kullandığı ve bu sözlerle İran’ın adalet ve direniş konusundaki ilkeli duruşunu bir kez daha ortaya koyduğu belirtiliyor.