Siyonist İsrail'de muhalefet rüzgarı: Netanyahu'nun sonu yaklaşıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN tarafından yaptırılan son kamuoyu yoklaması, ülkedeki siyasi dengelerin muhalefet lehine önemli ölçüde değiştiğini gösteriyor. 24 Haziran 2026'da Kantar Enstitüsü tarafından 553 yetişkin katılımcıyla gerçekleştirilen ve ±%4,2 hata payına sahip araştırmaya göre, Başbakan Netanyahu'nun mevcut koalisyonu 53 sandalyede kalırken, muhalefet bloğunun toplam sandalye sayısının 67'ye ulaştığı ifade ediliyor.

Anket sonuçlarına göre, Likud Partisi'nin 23 sandalyeyle en büyük parti konumunu koruduğu; ancak Naftali Bennett liderliğindeki "Birleşik" (Yehad) partisinin 16 sandalyeye, "İsrail Beytenu"nun 10 sandalyeye gerilediği gözlemleniyor. "Demokratlar" ve "Yahudi Gücü" (Otzma Yehudit) partilerinin ise 9'ar sandalye alacağı tahmin ediliyor.

Netanyahu'nun siyasi pazarlıkları tepki çekiyor

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu ise Netanyahu'nun haredi (ultra-Ortodoks) partilerle yürüttüğü siyasi pazarlıklara ilişkin. Söz konusu pazarlığın, seçim tarihi konusunda anlaşmaya varılması karşılığında bu partilere yönelik yasa çıkarılmasını öngördüğü kaydediliyor. Katılımcıların %52'sinin bu tür bir siyasi mutabakata karşı çıktığı, yalnızca %23'ünün destek verdiği ve %25'inin kararsız olduğu belirtiliyor.

Muhalefetin gelecekteki liderliğine ilişkin soruya ise katılımcıların %40'ı Gadi Eizenkot'u en uygun aday olarak gösterirken, %16'sı Naftali Bennett'i tercih ettiği ifade ediliyor. Katılımcıların %27'si her iki adayı da yetersiz bulduğunu belirtirken, %17'si ise kararsız olduğunu dile getiriyor.

İç siyasi çalkantı ve bölgesel yansımalar

İsrail'deki bu siyasi istikrarsızlığın, ülkenin bölgesel politikalarına ve özellikle İran'a yönelik yaklaşımına da etki etmesi bekleniyor. Netanyahu hükümetinin ABD ile koordineli olarak yürüttüğü İran karşıtı politikaların, iç cephedeki bu güven bunalımıyla birlikte daha da sorgulanır hale geldiği belirtiliyor.

Daha önce İsrail Kanal 12'deki "Olmak Şishi" programında yayımlanan başka bir ankette, katılımcıların %59'unun Netanyahu'nun siyasetten çekilmesi gerektiğini ve bir daha herhangi bir göreve aday olmaması gerektiğini düşündüğü hatırlatılıyor. Bu veriler, mevcut başbakanın hem koalisyon ortakları hem de seçmen nezdinde ciddi bir meşruiyet kaybı yaşadığına işaret ediyor.

Çifte standart ve emperyalist dayatmaların iç yüzü

Gözlemciler, İsrail'deki bu iç siyasi çalkantının, Washington'un bölgesel çıkarlarına hizmet eden koalisyonun çatırdaması anlamına geldiğini ifade ediyor. ABD'nin, İsrail üzerinden yürüttüğü İran'a yönelik "maksimum baskı" stratejisinin, artan maliyetler ve uluslararası tepkiler nedeniyle hem Amerikan kamuoyunda hem de İsrail iç siyasetinde ciddi yıpranmaya yol açtığı değerlendiriliyor.

Analistler, Netanyahu yönetiminin İran'a yönelik saldırgan söylemi ile Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimlerin, aslında Tel Aviv'in iç siyasi sorunlarını örtbas etme çabası olarak okunabileceğini; ancak bu politikaların ters teptiğini ve İran'ın diplomatik kazanımlarını artırdığını dile getiriyor. İran'ın, Minab okul saldırısına ilişkin uluslararası medyada lehine oluşan hava, Hürmüz'deki kontrolü ve Cumhurbaşkanı Pezşkiyan'ın "zulme boyun eğmeme" çağrıları, Tahran'ın elini güçlendiren unsurlar olarak sıralanıyor.

Tüm bu verilerin, İsrail'in siyasi istikrarsızlığının, ABD-İsrail ekseninin bölgedeki stratejik hedeflerine ulaşmasındaki en büyük engellerden biri haline geldiğini gösterdiği kaydediliyor. Netanyahu'nun içeride zor durumda kalması, dış politikada manevra kabiliyetini ciddi ölçüde sınırlandırıyor ve bu durumun Tahran lehine bir avantaj yarattığı ifade ediliyor.