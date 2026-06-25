Hizbullah'tan 8 maddelik direniş doktrini

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım'ın, Aşura döneminde yaptığı bir dizi konuşmada, örgütün mevcut bölgesel ve yerel koşullara ilişkin değerlendirmelerini ve gelecek stratejisini şekillendiren sekiz temel ilkeyi sıraladığı gözlemleniyor.

Lübnan ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden analistler, Şeyh Naim Kasım'ın söz konusu ilkelerin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı girişimlerinin başarısız olmasının ardından Hizbullah'ın kendisini yeniden konumlandırdığına işaret ettiğini kaydediyor.

Mevcut durumun tehlikeli olduğu vurgulandı

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım'ın konuşmalarına, içinde bulunulan dönemi “uluslararası Amerikan-İsrail komplo projesi” olarak tanımlayarak başladığı ve bu projeyi, “ülkemizin, çocuklarımızın ve düşüncelerimizin geleceğinin karşı karşıya olduğu en büyük tehlike” olarak nitelendirdiği ifade ediliyor.

Genel Sekreter'in, bir konuşmasında sıraladığı on iki maddelik değerlendirmede, bu projenin temel amacının “direnci Lübnan'dan tamamen ve varoluşsal olarak silmek” olduğunu belirttiği aktarılıyor.

Bu bağlamda, Suriye'nin düşüşünün ardından 27 Kasım anlaşmasına yönelik bir “darbe” girişiminde bulunulduğu; İsrail ve Amerikan hesaplarına göre “güç dengelerinin değiştiği” ve bu anlayışın Lübnan içindeki direniş karşıtı kesimlerce benimsendiği ifade ediliyor. Ayrıca, Lübnan'daki siyasi otoritenin İsrail savaşına siyasi örtü sağlamak için kullanılmaya çalışıldığı, direnişe yönelik ablukanın her seviyede sıkılaştırılmaya çalışıldığı kaydediliyor.

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım'ın, ordu ile direniş arasında fitne çıkarma girişimleri, Sünni-Şii fitnesini körükleme çabaları ve Suriye'nin doğudan müdahaleye zorlanarak güneyden İsrail ile birlikte direniş üzerinde bir “kıskaç” oluşturulmaya çalışıldığı uyarısında bulunduğu belirtiliyor.

Uluslararası ve Arap örtüsünün, İsrail lehine ve direniş aleyhine baskı için kullanıldığı ve çok sayıda istihbarat teşkilatının imkânlarının İsrail'e bilgi sağlamak ve çeşitli destekler sunmak için seferber edildiği aktarılıyor. Tüm bu süreçlerin, planı yöneten ve detayları koordine eden Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan gözetiminde yürütüldüğü vurgulanıyor.

Sekiz temel ilke ile karşılık verildiği kaydediliyor

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım'ın, söz konusu büyük ve tehlikeli plana karşı direnişin nasıl bir yol izleyeceğini belirleyen sekiz temel ilkeyi sıraladığı gözlemleniyor:

1. “2 Mart öncesine dönüş yok”: Şeyh Kasım'ın hemen hemen her konuşmasında bu ilkeyi yineleyerek, konunun kırmızı çizgi seviyesine yükseldiğini ve ne kadar baskı olursa olsun geri adım atılmayacağını ifade ettiği belirtiliyor.

2. “Kerbela üslubuyla mücadele”: Genel Sekreter'in, mevcut dönemin Hizbullah'ın kuruluşundan bu yana en tehlikeli dönem olduğunu ve dayatılan savaşın amacının örgütü siyasi denklemden çıkarmak ve varlığını silmek olduğunu belirttiği aktarılıyor. Bu nedenle mücadeleye varoluşsal bir nitelik kazandırıldığı ve her türlü fedakârlığa hazır olunması gerektiği mesajının hem içerideki rakiplere hem de dışarıdaki düşmanlara iletildiği ifade ediliyor.

3. “Direniş seçeneğine ve hazırlığına bağlılık”: Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım'ın, işgal ve İsrail saldırıları devam ettiği sürece direniş seçeneğine bağlı kalınacağını ve bu seçeneğin etkinleştirilmeye hazır olduğunu vurguladığı kaydediliyor. Direnişin, işgale karşı toprağı kurtarmak ve bağımsızlık ile egemenliği sağlamanın tek garantisi olduğu yönündeki inancın altı çiziliyor.

4. “İşgalin varlığını ve 'serbest dolaşım' iddiasını red”: Bu konudaki üslubun son derece net ve geri dönüşü olmayan bir kararı yansıttığı belirtiliyor. Şeyh Naim Kasım'ın, “İsrailli ve gayri İsrailli herkes bilsin ki Lübnan topraklarında kalmak imkânsızdır. İsrail için güvenli bölgeler yoktur. Lübnan içinde İsrail ordusunun kalabileceği tek bir karış toprak dahi yoktur. Toprağımızda konuşlanacak olan ulusal ordumuzdur.” ifadelerini kullandığı aktarılıyor. Ayrıca her ihlalle karşılaşılacağı, savaşılacağı ve uygun görülen şekilde müdahale edileceği vurgulanıyor. Bu tutumun, direnişin işgali ve saldırıları olağan kabul etmesi halinde varlık sebebini yitireceği inancından beslendiği ifade ediliyor.

5. “Ulusal birliğe ve iç dengelere bağlılık”: Kasım'ın, ordu ile direniş arasında fitne çıkarma girişimlerinin ve Sünni-Şii fitnesini körükleme çabalarının başarısız olduğunu belirttiği ve bu tuzaklara kapılmayan tarafları övdüğü kaydediliyor. Siyasi düzeyde ise Taif Anlaşması'na bağlılık ve Lübnan sahnesini yöneten hassas dengeleri gözeten esnek bir yaklaşım benimsendiği ifade ediliyor. Kasım'ın, “şimdiden söylüyorum ve bunu benim üzerime kaydedin: Lübnan'da kimse kimseye üstün gelmeyecek. Biz kimseyi ezmek istemiyoruz ve kimsenin bizi ezmesine izin vermeyeceğiz” dediği ve yabancıya dayanmanın ülkeyi mahvettiğini vurguladığı aktarılıyor.

6. “Bölgenin yeni bir döneme girdiğinin kabulü”: Hizbullah'ın, son gelişmelerin ardından bölgenin farklı bir aşamaya girdiği ve yeni güç dengelerinin İsrail'e hiçbir taviz verilmesini haklı çıkarmadığı temelinde hareket ettiği belirtiliyor. Bu dönemin ana temasının “Amerikan-İsrail direnişi kırma projesini bozmak” olduğu ve bu stratejik dönüşümün yeni denklemlere sıkı sıkıya bağlı kalmayı ve geriye dönüşü reddettiği kaydediliyor.

7. “Direnişin silahsızlandırılması dosyasının kapatılması”: Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım'ın, son gelişmelerin ve İsrail hedeflerinin başarısızlığının, direnişin silahsızlandırılmasına ilişkin önceki tartışmaları aşan yeni bir aşamaya geçmeyi zorunlu kıldığını savunduğu ifade ediliyor. Bu bağlamda “güvenliğe karşı güvenlik” denklemini tekrarladığı ve olası herhangi bir anlaşmanın karşılıklı güvenlik ve Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyine konuşlanması temelinde olması gerektiğini belirttiği aktarılıyor. Şeyh Kasım'ın, “Direnişi silahsızlandırma projeleri ise bu konu kapandı. Çünkü artık İsrail projesini kırma aşamasındayız. Dolayısıyla bir veya iki yıl önce gündemde olan konuları tartışmaya devam etmek doğru değil” dediği kaydediliyor.

8. “İran İslam Cumhuriyeti'ni direnişin stratejik derinliği olarak görme”: Şeyh Kasım'ın çeşitli vesilelerle İran ile ilişkinin önemini vurguladığı ve bu ilişkiyi yalnızca direniş için değil, Lübnan için de stratejik bir derinlik olarak tanımladığı belirtiliyor. Bu çerçevede Lübnan devletine, bu ilişkiden yararlanma ve geliştirme ile bölgedeki yeni konvoya katılma çağrılarını yinelediği ifade ediliyor. Şeyh Kasım'ın, “Ey siyasi otorite, İran ile ilişkinizi düzeltin. Amerika İran ile ilişkisini düzeltiyor, Arap ülkelerinin tamamı İran ile ilişkisini düzeltiyor. Öyleyse neden siz hâlâ kervanın gerisinde kaldınız?” sorusunu yönelttiği aktarılıyor.

Batılı söylemler ve çelişkiler

Batılı diplomatik kaynakların, Lübnan'daki varlıklarını “istikrar ve yayılmayı önleme” söylemiyle meşrulaştırmaya çalıştığı ifade ediliyor. Buna karşın Kasım'ın ortaya koyduğu sekiz ilkenin, bu söylemin çelişkilerini gözler önüne serdiği ve Hizbullah'ın toprak bütünlüğü ile egemenlik konusundaki kararlılığının, dış müdahalelerin sınırlarını zorladığı belirtiliyor. Analistler, Hizbullah'ın bu net duruşunun, ABD'nin bölgedeki dayatmacı politikalarına karşı İran eksenli direniş cephesinin kazanımlarını pekiştirdiğini dile getiriyor.