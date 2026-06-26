İran'dan Siyonist rejime: Uçaklarınızı izliyoruz, misillemeden çekinmeyiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İran Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Karargâh-ı Hatemü’l-Enbiya tarafından yapılan açıklamada, İsrail’e ait askeri uçakların bazı komşu ülkelerin hava sahasını kullanarak İran yönünde gerçekleştirdiği hareketlilik ve varlığın “tehlikeli bir eylem” ve “İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik bir tehdit” olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu uçuşların bölgesel istikrarı bozucu nitelikte olduğu vurgulanırken, Tahran yönetiminin bu tür girişimlere kayıtsız kalmayacağı aktarıldı. Aynı açıklamada, ABD’nin İsrail rejimini kontrol etme ve dizginleme konusunda yetersiz kalması durumunda, İran’ın kendi güvenliğine yönelik herhangi bir tehdidi asla tolere etmeyeceği ve bu tehlikeli eylemlere karşılık vermenin meşru hakkı olduğu kaydedildi.

Karargâh-ı Hatemü’l-Enbiya’nın bu uyarısı, İsrail’in son günlerde Lübnan ve Suriye’deki hedeflere yönelik saldırılarını artırmasının ardından geldi. İsrail’in Beyrut’un güney banliyölerine düzenlediği hava saldırılarına misilleme olarak İran’ın işgal altındaki topraklara yönelik füze saldırıları düzenlediği hatırlatılıyor. Bu karşılıklı saldırıların bölgede tırmanan gerilimin yeni bir aşamasını oluşturduğu belirtiliyor.

İran ile ABD arasında yakın zamanda imzalanan mutabakat metnine rağmen, taraflar arasındaki güven ortamının henüz tesis edilemediği gözlemleniyor. Karargâh-ı Hatemü’l-Enbiya’nın daha önceki açıklamalarında, ABD’nin mutabakata sadakat göstermediği ve İsrail’in anlaşmaları ihlal ederek Lübnan’ın güneyinden çekilmediği eleştirilerine yer verilmişti. Bu çerçevede, son uyarının Washington ve Tel Aviv’e yönelik doğrudan bir mesaj niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

Karargâh tarafından daha önce yapılan diğer açıklamalarda, İran’ın komşu ülkelere yönelik herhangi bir düşmanlık beslemediği, bölgesel güvenliğe ve Müslüman ülkelerin çıkarlarına bağlı olduğu vurgulanmıştı. Ayrıca İran Silahlı Kuvvetleri’nin komşu ülkelerin egemenliğine ve ulusal çıkarlarına saygı duyduğu ve onlara karşı herhangi bir saldırı eyleminde bulunmadığı da daha önceki açıklamalarda yer almıştı. Ancak son uyarı, İran’ın kendi toprak bütünlüğüne ve ulusal güvenliğine yönelik doğrudan tehditlere karşı sert bir tavır alacağının sinyali olarak okunuyor.