Reuters’ten Kritik Uyarı: İran Savaşında “Sessizlik” Kalıcı Barış Değil, Sadece Bir Ara Durak mı?

Analizde öne çıkan en çarpıcı değerlendirme, mevcut durumun bir "ateşkes"ten çok, Washington’daki siyasi takvime endeksli bir “bekle-gör” politikası olduğu yönünde. Uzmanlar, ABD’de yaklaşan ara seçimlerin Amerikan dış politikasında yaratabileceği değişim riskinin, bölgedeki aktörleri daha temkinli davranmaya ittiğini belirtiyor.

Rapor, çatışmaların şiddetinin azalmasını, tarafların birbirini tamamen saf dışı bırakamadığı bir “geçici denge” olarak tanımlıyor. Bu dengeye göre, taraflar büyük bir savaşı göze almak yerine, ABD iç siyasetindeki kırılmaların netleşmesini beklemeyi tercih ediyor.

Diplomatik çevrelerde ise bu durum “stratejik bir nefes alma süreci” olarak adlandırılıyor. Ancak analiz, bu sessizliğin bir kırılganlık barındırdığını ve ara seçimlerin sonuçlarına bağlı olarak bölgedeki askeri hareketliliğin yeniden tırmanabileceğini hatırlatıyor.

Jeopolitik uzmanları, bölgedeki aktörlerin bu “geçici denge” dönemini, aslında bir sonraki aşama için hazırlık yapma ve güç toplama süreci olarak kullandığı görüşünde birleşiyor. Bu nedenle, mevcut sakinliğin kalıcı bir istikrarın habercisi olarak görülmemesi gerektiği konusunda ciddi uyarılar yapılıyor.