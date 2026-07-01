Lübnan Cephesinde Yeni Tehdit: Hizbullah’ın “Kamikaze İHA”ları İsrail Operasyonlarını Kilitlemeye Başladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan sınırındaki çatışmalar, geleneksel tank ve topçu birliklerinin ötesinde, çok daha çevik ve düşük maliyetli bir teknolojik savaşın içine evriliyor. Foreign Policy (FP) dergisinin hazırladığı detaylı analiz, Hizbullah’ın savaş sahasında etkinliğini artıran en önemli araçlardan birinin, sürü halinde hareket edebilen ve doğrudan hedef odaklı çalışan FPV tipi insansız hava araçları olduğunu vurguluyor.

Analize göre, bu küçük ama patlayıcı yüklü dronlar, İsrail ordusunun Güney Lübnan’daki ilerleyişini ve hava saldırılarını planlama biçimini kökten değiştiriyor. Geleneksel hava savunma sistemlerinin tespit etmekte zorlandığı bu küçük araçlar, İsrail birlikleri için sahadaki en büyük ve en öngörülemez risklerden biri olarak tanımlanıyor.

Uzmanlar, bu İHA teknolojisinin savaşın “asimetrik” doğasını bir üst seviyeye taşıdığını belirtiyor. Bir yandan İsrail ordusu, bu dronların yarattığı tehdidi bertaraf etmek için yeni savunma mekanizmaları geliştirmeye çalışırken; diğer yandan Hizbullah, bu araçları kullanarak İsrail’in operasyonel kabiliyetini kısıtlamayı ve saldırılarını daha maliyetli hale getirmeyi hedefliyor.

Analizde dikkat çeken bir diğer nokta ise, bu cihazların sadece birer “silah” değil, aynı zamanda İsrail’in operasyonel hızını yavaşlatan birer “engel” görevi görmesi. FPV dronların yarattığı sürekli tehdit algısı, İsrail birliklerinin hareket alanını daraltırken, askeri operasyonların planlama aşamasında çok daha karmaşık güvenlik protokollerinin uygulanmasını zorunlu kılıyor.

Askeri stratejistler, Lübnan cephesindeki bu teknolojik dönüşümün, gelecekteki konvansiyonel çatışmalarda küçük ve ucuz insansız sistemlerin, büyük ve pahalı askeri donanımlara karşı nasıl bir üstünlük kurabileceğine dair önemli bir ders niteliği taşıdığını ifade ediyor.