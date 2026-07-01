Afrika Boynuzu’nda “Stratejik Kilit”: Washington’ın Somaliland Planı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Stratejik önemi her geçen gün artan Kızıldeniz ve Aden Körfezi girişinde yeni bir hamle tartışılıyor. Emekli bir ABD istihbarat subayı tarafından dile getirilen görüşe göre, uluslararası arenada henüz tam olarak tanınmayan Somaliland’ın bağımsızlığının desteklenmesi, sadece diplomatik bir karar değil, aynı zamanda bölgesel dengeleri kökten değiştirecek bir güvenlik adımı olabilir.

Söz konusu yetkili, Babülmendep Boğazı’na hakim konumuyla Somaliland’ın, ABD’nin Afrika Boynuzu’ndaki varlığını kalıcı kılmak için “ideal bir üs” sunduğunu belirtiyor. Mevcut durumda bölgedeki jeopolitik rakiplerin, özellikle Çin’in Cibuti’deki askeri üssü üzerinden hareket alanını genişlettiği ifade edilirken, ABD’nin bu bölgede somut bir yer tutmasının elini güçlendireceği vurgulanıyor.

Aynı analiz, bu stratejik adımın İran’ın bölgedeki deniz yollarına yönelik hareketliliğini dengelemek için de elzem olduğunu savunuyor. İran’ın deniz trafiğindeki etkisini kısıtlamayı hedefleyen Washington için Somaliland’ın sağlayacağı lojistik ve askeri avantaj, sadece bir gözlem noktası değil, aynı zamanda caydırıcı bir güç çarpanı olarak tanımlanıyor.

Ancak bu tür bir hamle, diplomatik riskleri de beraberinde getiriyor. Somaliland’ın resmen tanınması, Somali hükümetiyle ilişkileri germe potansiyeli taşıdığı gibi, bölgedeki diğer aktörlerin de tepkisini çekebilir. Yine de istihbarat çevrelerinde hakim olan görüş, Washington’un Çin ve İran ile olan rekabetinde “geleneksel yöntemlerin ötesine geçmesi gerektiği” yönünde.

Uzmanlar, ABD dış politikasında Afrika Boynuzu’na verilen önemin yeniden yükselişe geçtiğini belirtirken, Somaliland kartının masaya sürülüp sürülmeyeceği, önümüzdeki dönemde Beyaz Saray ve Pentagon’un öncelikleri arasında dikkat çeken bir tartışma konusu olacak gibi görünüyor.