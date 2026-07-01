Yemen’de Barış Hattı Alarm Veriyor: Umman’dan Riyad’a Kritik “Ateşkes” Uyarısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’de uzun süredir devam eden ateşkes süreci, sahadaki yeni askeri hamlelerle birlikte varlık mücadelesi veriyor. Bölgedeki gerilimin her geçen saat tırmanması, diplomasi trafiğini de hareketlendirdi. Masadaki en önemli aktörlerden biri olan Umman, ateşkesin sürdürülebilirliğini korumak adına Suudi Arabistan ile temaslarını sıklaştırırken, sahadaki kontrolsüz askeri hareketliliğin barış çabalarını sabote edebileceği konusunda net bir mesaj iletti.

Diplomatik çevrelerde yankı bulan bilgilere göre Ummanlı yetkililer, sahadaki güç gösterilerinin ve artan askeri hareketliliğin, taraflar arasındaki güven ortamını geri dönülemez biçimde zedeleyebileceğine dikkat çekiyor. Riyad tarafına iletilen uyarıda, ateşkesin çökmesinin sadece yerel bir çatışmayı körüklemekle kalmayacağı, aynı zamanda bölgedeki tüm diplomatik çözüm modellerini de felç edeceği vurgulanıyor.

Özellikle son dönemde Yemen sahasında gözlenen askeri yoğunluk, tarafların “statükoyu değiştirme” isteği olarak yorumlanıyor. Ancak Umman’ın müdahil olduğu arabuluculuk sürecinde, bu tür hamlelerin bir “güvenlik çıkmazına” yol açabileceği ve barış masasını tamamen devre dışı bırakabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, Suudi Arabistan’ın Yemen politikasındaki dengeleyici rolünün, ateşkesin geleceği açısından hayati önem taşıdığını ifade ediyor. Umman’ın bu hamlesi, bölgedeki askeri hareketliliğin sadece sahada değil, aynı zamanda diplomasi masasında da bir “kriz faktörü” olarak yeniden tanımlandığını gösteriyor.

Şimdi tüm gözler, Umman’ın bu sert uyarısının ardından Suudi Arabistan’ın sahada nasıl bir strateji izleyeceğine ve ateşkesin bu kritik sınavı geçip geçemeyeceğine çevrilmiş durumda.