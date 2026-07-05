İranlı Komutan: Direnişin artık coğrafi sınırları yoktur

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, Yemen merkezli El-Mesire televizyonuna verdiği özel röportajda, İslam Devrimi’nin şehit liderinin mirasına ve bölgesel direnişe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Amiral İrani, “Şehit İmam’ın evlatları, bugün O’nun ekolünden öğrendikleri kardeşlik yemini tazelemek üzere bir araya gelmişlerdir.” dedi.

Direnişin artık belirli bir coğrafi bölgeyle sınırlı kalmadığını vurgulayan Amiral İrani, “Düşman şunu iyi bilmelidir ki; bugün karşılarında tek bir ülke değil, Büyük İslam ve İslam Direnişi bulunmaktadır” ifadesini kullandı.

İranlı Komutan, “Düşman, şehitleri son yolculuğuna uğurlayan ve intikam isteyen Müslüman savaşçılarla yüzleşmeye hazırlıklı olmalıdır. Düşmana ağır bir darbe indirilecektir.” diyerek düşmana sert uyarılarda bulundu.