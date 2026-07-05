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Video / Şehit Liderin Küçük Torunu Zehra Muhammedi Golpayegani İçin Cenaze Namazının Tam Görüntüleri

5 Temmuz 2026 - 18:29
News ID: 1836082
Video / Şehit Liderin Küçük Torunu Zehra Muhammedi Golpayegani İçin Cenaze Namazının Tam Görüntüleri

Şehit devrim liderinin küçük torunu Zehra Muhammedi Golpayegani’nin naaşı başında kılınan cenaze namazının tam görüntüleri yayımlandı. Duygu yüklü törende, şehit liderin ailesine ve devrim davasına yönelik bağlılık bir kez daha öne çıktı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:  Şehit devrim liderinin küçük torunu Zehra Muhammedi Golpayegani’nin naaşı için kılınan cenaze namazına ilişkin tam görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

Görüntülerde, küçük yaşta şehadet makamına ulaşan Zehra Muhammedi Golpayegani için düzenlenen cenaze namazının ağır ve hüzünlü atmosferi dikkat çekiyor. Tören, şehit liderin ailesinin yaşadığı derin acıyı ortaya koyarken, aynı zamanda halkın devrimci değerlere ve direniş çizgisine bağlılığını da güçlü biçimde yansıtıyor.

Direniş eksenini destekleyen çevreler açısından bu görüntüler, yalnızca bir cenaze namazı değil; şehadet kültürünün, fedakârlığın ve devrim mirasına sahip çıkma iradesinin sembolik bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

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