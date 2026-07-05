Video / Şehit Liderin Küçük Torunu Zehra Muhammedi Golpayegani İçin Cenaze Namazının Tam Görüntüleri

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Şehit devrim liderinin küçük torunu Zehra Muhammedi Golpayegani’nin naaşı için kılınan cenaze namazına ilişkin tam görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

Görüntülerde, küçük yaşta şehadet makamına ulaşan Zehra Muhammedi Golpayegani için düzenlenen cenaze namazının ağır ve hüzünlü atmosferi dikkat çekiyor. Tören, şehit liderin ailesinin yaşadığı derin acıyı ortaya koyarken, aynı zamanda halkın devrimci değerlere ve direniş çizgisine bağlılığını da güçlü biçimde yansıtıyor.

Direniş eksenini destekleyen çevreler açısından bu görüntüler, yalnızca bir cenaze namazı değil; şehadet kültürünün, fedakârlığın ve devrim mirasına sahip çıkma iradesinin sembolik bir yansıması olarak değerlendiriliyor.