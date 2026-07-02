Umman Denizi’nde ABD Donanması’na Ait Helikopter Kazası: Kayıp Mürettebat İçin Seferberlik

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Donanması tarafından yapılan resmi açıklamada, Umman Denizi’nde rutin operasyonel uçuş gerçekleştiren bir MH-60S Seahawk tipi helikopterin teknik bir arıza veya acil durum nedeniyle denize zorunlu iniş yaptığı duyuruldu. Kazanın ardından helikopterdeki mürettebatın akıbeti belirsizliğini korurken, bölgeye derhal arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Donanma yetkilileri, kayıp mürettebatın bulunması amacıyla hem hava unsurlarının hem de deniz kuvvetlerine ait gemilerin katılımıyla arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi. Bölgedeki akıntılar ve deniz durumu, arama faaliyetlerini zorlaştırsa da, ekiplerin tarama alanını genişleterek operasyonları yoğunlaştırdığı ifade ediliyor.

MH-60S Seahawk platformları, ABD Donanması’nın deniz üstü operasyonlarda en sık kullandığı ve güvendiği helikopter sınıflarından biri olarak öne çıkıyor. Kazanın teknik bir arızadan mı yoksa dış bir faktörden mi kaynaklandığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) kaynakları, olaya ilişkin detaylı bir soruşturmanın başlatılacağını ve elde edilen verilerin ilerleyen saatlerde paylaşılacağını belirtti.

Kaza, Orta Doğu ve çevresindeki deniz yollarında askeri hareketliliğin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti. Uzmanlar, Umman Denizi’nin stratejik önemine dikkat çekerek, bu tür bir kaza sonrası bölgedeki askeri unsurların teyakkuza geçmesinin standart bir güvenlik prosedürü olduğunu ifade ediyor. Kamuoyu şimdi bölgeden gelecek olan “sağ salim kurtuldular” haberini bekliyor.