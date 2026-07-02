Orta Doğu’da “Geçici Kriz” Algısı Çöküyor: Uzman Gözüyle İran’ın Kalıcı Stratejisi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington ve bölge başkentlerinde hakim olan “kriz yönetimi” odaklı dış politika anlayışının, sahadaki gerçeklikle örtüşmediği eleştirisi akademik çevrelerde giderek daha yüksek sesle dile getiriliyor. Prof. Robert A. Pape’in son değerlendirmeleri, İran’ın bölgedeki askeri ve siyasi faaliyetlerinin, sadece savunma refleksiyle açıklanamayacağını ortaya koyuyor. Pape’e göre, Tahran’ın yürüttüğü strateji, sadece bugünü kurtarmaya yönelik bir manevra değil; Orta Doğu’nun jeopolitik haritasını kendi lehine yeniden çizen, sistematik bir “nüfuz inşası.”

Prof. Pape’in analizi, bölgedeki çatışmaların neden “durulmadığını” anlamak isteyenler için kritik bir perspektif sunuyor. Akademisyene göre İran, vekil güçleri, lojistik ağları ve stratejik konumlandırmalarıyla, bölgedeki varlığını geri dönülemez bir noktaya taşıdı. Bu durum, Orta Doğu’da artık “eski normale” dönüşün mümkün olmadığını, bölgesel güç dengelerinin köklü bir değişim sürecine girdiğini gösteriyor.

Analizin en dikkat çekici tarafı, çatışmaların doğasının değiştiğine dair yaptığı vurgu. Pape, yaşanan gerilimlerin kesintili bir süreç gibi algılanmasının bir hata olduğunu, İran’ın kurduğu bu “stratejik derinliğin” artık bölgedeki uluslararası aktörlerin uzun vadeli planlarını doğrudan etkileyen bir realite haline geldiğini belirtiyor. Bu yaklaşım, dış politika yapıcılarının, bölgedeki krizleri tek tek çözmek yerine, İran’ın bölge genelindeki bu yapısal etkisini merkeze alan daha kapsamlı bir strateji geliştirmeleri gerektiğini işaret ediyor.

Bu görüş, özellikle Batılı başkentlerde, Orta Doğu politikalarının neden sonuçsuz kaldığına dair yürütülen tartışmalara yeni bir boyut kazandırıyor. Prof. Pape’in uyarısı açık: Eğer mevcut çatışmaların geçici olduğu varsayımıyla hareket edilmeye devam edilirse, stratejik hata yapma riski de katlanarak artacak. Uzmanlar, Pape’in bu “kalıcı nüfuz” tezinin, gelecek dönemin Orta Doğu diplomasi masasında belirleyici bir faktör olacağı görüşünde birleşiyor.