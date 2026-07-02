İsrail’de Sessiz Operasyon: Kritik Tesisleri Fotoğraflayan Tacik Vatandaş Tutuklandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de güvenliği tehdit eden faaliyetlere yönelik dikkat çekici bir operasyon daha gün yüzüne çıktı. Yürütülen soruşturmaya göre Tacikistan vatandaşı olduğu belirtilen bir kişi, İran istihbaratı adına hareket ederek çeşitli stratejik bölgelerin fotoğraflarını çekti ve bazı füze saldırılarına dair görüntüler topladı.

İsrail güvenlik yetkilileri, şüphelinin uzun süredir takip edildiğini, elde edilen delillerin ardından polis ve iç güvenlik servisinin ortak bir operasyon düzenleyerek şahsı gözaltına aldığını aktarıyor. Şüphelinin, faaliyetlerini gizlilik içinde yürütmek için farklı iletişim kanalları kullandığı, çektiği görüntüleri yurt dışına iletmeye çalıştığı iddia ediliyor.

Yetkililer, söz konusu görüntülerin “keşif amaçlı” kullanılabileceği ihtimaline dikkat çekerken, bu tür girişimlerin bölgedeki güvenlik dengelerini etkileyebilecek riskler taşıdığına işaret etti. Soruşturma kapsamının genişletildiği, şüphelinin temas kurduğu kişilerin ve olası bağlantı ağının da incelendiği öğrenildi.

Güvenlik çevreleri, bu tutuklamayı son aylarda artan benzer vakalarla birlikte değerlendirerek, dış bağlantılı istihbarat faaliyetlerine karşı daha sıkı bir denetim politikasının devreye sokulduğunu belirtiyor. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, soruşturmanın detaylarının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.