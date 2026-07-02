Gazze’de Bin Günü Aşan Yıkım: Modern Dönemin En Ağır Humaniter Krizlerinden Biri

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de üç yılı geride bırakan çatışma atmosferi, bölgeyi modern dönemde kaydedilen en ağır insani tablolardan birine sürükledi. Saha kaynakları ve uluslararası değerlendirmelere göre can kaybı 73 bine yaklaşırken, yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kalması demografik yapıyı köklü biçimde değiştirdi.

Sağlık sistemi, uzun süredir devam eden kuşatma, bombardıman ve ilaç eksikliği nedeniyle kritik bir çöküşün eşiğine gelmiş durumda. Birçok hastane kapasitelerinin çok üzerinde hasta kabul ederken, tıbbi cihaz ve malzeme eksikliği hayati müdahaleleri güçleştiriyor. Eğitim altyapısı da benzer şekilde büyük zarar gördü; yüzlerce okul kullanılmaz hale gelirken, çocukların büyük bir kısmı eğitime erişim imkanını kaybetti.

Altyapı cephesinde ise ortaya çıkan tablo daha da ağır. Elektrik hatları, su şebekeleri, kanalizasyon sistemleri ve yol ağlarının geniş ölçüde tahrip olması sonucunda uzmanlar, toplam maddi yıkımın 70 milyar dolara yaklaştığını belirtiyor. Bu rakam, bölgenin yeniden inşası için on yıllar sürecek bir süreç gerektireceğine işaret ediyor.

Uluslararası insani yardım kuruluşları, Gazze’nin artık “acil yardım” aşamasını aşarak uzun vadeli bir toparlanma planına ihtiyaç duyduğunu vurguluyor. Ancak güvenlik durumu, bölgeye yardım ulaştırılmasını zaman zaman kesintiye uğratarak ihtiyaçların giderilmesini zorlaştırıyor.

Bölgede görev yapan uzmanlara göre, insani krizin bu ölçekte derinleşmesi, sadece mevcut ihtiyaçların değil, gelecekteki sosyal ve ekonomik iyileşmenin de tüm bölgeyi etkileyecek uzun bir süreç haline gelmesine yol açıyor. Gazze’nin yeniden inşasına ilişkin planların şekillenebilmesi için sahadaki güvenliğin ve erişilebilirliğin sağlanması öncelikli koşul olarak görülüyor.