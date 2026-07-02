Hürmüz’de Güvenlik Trafiği: CENTCOM Bahreyn’de Bölge Ordularıyla Kritik Zirve Düzenledi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bahreyn, hafta başında Orta Doğu’nun en stratejik geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı’na odaklanan önemli bir askeri zirveye ev sahipliği yaptı. CENTCOM’un davetiyle gerçekleşen toplantıya Körfez ülkeleri başta olmak üzere bölge genelinden 11 ülkenin askeri heyetleri katıldı.

Görüşmelerde, son aylarda bölgedeki gemi trafiğini etkileyen güvenlik riskleri, ticari hatların korunması ve ortak operasyon mekanizmaları üzerinde duruldu. Katılımcı ülkelerin temsilcileri, özellikle Boğaz çevresinde artan askeri hareketlilik ve sabotaj girişimlerine karşı koordineli bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

CENTCOM yetkilileri, toplantının amacının “bölgesel istikrarın korunması ve deniz yollarının açık tutulması” olduğunu belirtirken, tarafların hem istihbarat paylaşımı hem de acil durum müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

Zirvede ayrıca, ortak tatbikatların genişletilmesi, deniz devriyelerinin daha düzenli ve entegre yürütülmesi, insansız hava ve deniz araçlarının kullanımının artırılması gibi başlıklar da değerlendirildi. Bölgedeki ticari faaliyetlerin güvenliği açısından kritik görülen bu adımların önümüzdeki aylarda somut uygulamalara dönüşmesi bekleniyor.

Bahreynli askeri kaynaklar, toplantının “siyasi mesaj vermekten çok teknik ve operasyonel odaklı” geçtiğini aktarırken, bölgedeki karmaşık güvenlik şartlarının bundan sonra daha sık bu tür koordinasyon girişimlerini gündeme getirebileceği belirtiliyor.