Avrupa’nın Güvenlik İsyanı: Almanya, Trump’ın “Koşulsuz Bağlılık” Talebine Kapıyı Kapattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Transatlantik ittifakın temel taşlarını sarsan bu diplomatik sürtüşme, Avrupa’nın Washington’a olan stratejik bağımlılığını ve bu bağımlılığın sınırlarını bir kez daha gündeme getirdi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO ülkelerinden beklediği tek taraflı ve koşulsuz bağlılık çağrılarına karşı gösterdiği direnç, Berlin’in kendi güvenlik politikasını “stratejik özerklik” ekseninde yeniden tanımlama arzusunun bir yansıması olarak okunuyor.

Pistorius, yaptığı açıklamada, NATO’nun bir “tahakküm ilişkisi” değil, ortak çıkarlar ve karşılıklı sorumluluklar temelinde kurulmuş bir kolektif savunma paktı olduğunu vurguladı. Trump yönetiminin NATO’yu büyük ölçüde “ticari bir iş birliği” gibi gören ve üyeleri “koruma bedeli” ödemeye zorlayan “işlemsel” yaklaşımı, Avrupa başkentlerinde giderek artan bir huzursuzluğa yol açıyor. Berlin, Washington’ın bu dayatmacı üslubunu, ittifakın dayanışma ruhunu zedeleyen bir unsur olarak değerlendiriyor.

Analistler, Almanya’nın bu tavrının sadece Trump yönetimine verilmiş bir tepki olmadığını, aynı zamanda Avrupa’nın kendi savunma kapasitesini inşa etme zorunluluğunun bir itirafı olduğunu belirtiyor. Pistorius’un bu çıkışı, “ABD’nin güvenlik şemsiyesine koşulsuz güven döneminin sona erdiğini” ve Avrupa’nın kendi savunma sanayisini ve stratejik kararlarını bağımsız bir şekilde yönetmesi gerektiği fikrini savunan kanadın gücünü artırıyor.

Öte yandan, Washington ile Berlin arasındaki bu gerilimin, NATO içindeki birlik görüntüsünü zayıflatacağı endişeleri de dile getiriliyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı gibi küresel tehditlerin sürdüğü bir dönemde, ittifak üyeleri arasında yaşanacak bir “sadakat çatışması”, NATO’nun caydırıcılık kapasitesini doğrudan etkileyebilir.

Pistorius’un bu tutumu, önümüzdeki dönemde yapılacak NATO savunma bakanları toplantılarında Washington-Berlin hattındaki gerilimin ana gündem maddesi olacağını gösteriyor. Avrupa, ABD ile müttefikliğini korumak istese de, “koşulsuz itaat” taleplerinin demokratik süreçlerle yönetilen Avrupalı devletler için kabul edilemez olduğu mesajı, artık en üst düzeyde ve yüksek sesle dile getiriliyor.