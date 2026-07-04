Dünya Liderlerinden Tahran’da Şehit Devrim Lideri Ayetullah Uzma Hamenei’ye Son Saygı: Çok Sayıda Ülke ve Uluslararası Kuruluş Taziye Törenine Katıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Tahran’daki Musalla Camii’nde düzenlenen resmi törende, yabancı devlet liderleri, üst düzey siyasi heyetler ve uluslararası kuruluşların temsilcileri Şehit Devrim Lideri Hazret Ayetullah Uzma Hamenei’nin naaşına saygılarını sundu. Aynı zamanda konuk heyetler, anı defterini imzalayarak taziye mesajlarını kayda geçirdi.

Tören kapsamında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Genel Sekreteri de Şehit Devrim Lideri için düzenlenen anma programına katılarak saygılarını sundu.

Tanzanya Hükümeti Özel Temsilcisi,

Şehit Devrim Lideri onuruna düzenlenen törende konuk heyetler, anı defterine taziye mesajlarını ve duygu düşüncelerini kaydetti.

Hindistan Hükümeti Özel Temsilcisi,

Tunus Hükümeti Temsilcisi

Malezya Tarım Bakanı ile ülkenin özel temsilcisi de törende hazır bulundu.

Çin Ulusal Halk Kongresi Başkan Yardımcısı,

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı

D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri de resmi törene katılan isimler arasında yer aldı.

Tayland Krallığı Hükümeti Temsilcisi,

Myanmar Cumhurbaşkanı’nın Özel Temsilcisi,

Rusya Devlet Başkanı’nın Özel Temsilcisi Dmitriy Medvedev

Sırbistan İletişim Bakanı da Şehit Devrim Lideri’nin naaşına saygılarını sundu.

Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı,

Guam Yükseköğretim Bakanı,

Pakistan Meclis Başkanı

Lübnan Milli Savunma Bakanı da taziye programına katılan üst düzey yetkililer arasında yer aldı.

Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri,

Kazakistan Dışişleri Bakanı,

Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı,

Sri Lanka Parlamento Başkan Yardımcısı

Katar Meclis Başkanı da resmi törene iştirak etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı da Tahran’daki törende hazır bulunarak Şehit Devrim Lideri Hazret Ayetullah Uzma Hamenei’nin cenazesine saygılarını sundu.

Namibya Kabine Bakanı,

Lübnan Hizbullahı Siyasi Konseyi Başkan Yardımcısı,

Hamas Hareketi’nin üst düzey yöneticileri

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri de törende hazır bulunan heyetler arasında yer aldı.

Umman Meclis Başkanı,

Kongo Dışişleri Bakanı,

Gürcistan Cumhurbaşkanı,

Burkina Faso Dışişleri Bakanı,

Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanı

Mısır Meclis Başkanı da resmi anma törenine katıldı.

Irak Cumhurbaşkanı,

Bangladeş Meclis Başkanı,

Afganistan Başbakan Yardımcısı,

Nikaragua Dışişleri Bakanı,

Kırgızistan Meclis Başkanı,

Özbekistan Meclis Başkanı,

Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı

Pakistan Başbakanı ve aynı zamanda Ordu Komutanı da Şehit Devrim Lideri için düzenlenen törende saygılarını sunan isimler arasında bulundu.

Tahran’daki Musalla Camii’nde devam eden tören, dünyanın farklı bölgelerinden gelen resmi heyetlerin katılımıyla sürerken, birçok ülke ve uluslararası kuruluşun üst düzey temsilcisinin katılımı dikkat çekti. Konuk heyetler, naaşa saygı duruşunda bulunmalarının ardından anı defterine taziye mesajlarını yazarak Şehit Devrim Lideri Hazret Ayetullah Uzma Hamenei’ye son görevlerini yerine getirdi.