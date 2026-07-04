Gazze'de soykırımın faturası: 80 milyar dolarlık yıkım

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İşgalci Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım saldırıları, 1000. gününü geride bırakırken, bölgedeki yıkımın boyutlarına ilişkin korkunç veriler ortaya konuyor. Filistin Enformasyon Merkezi'nin aktardığına göre, Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi tarafından yayımlanan son istatistikler, saldırıların yalnızca bina ve altyapıyla sınırlı kalmadığını, günlük yaşamın tüm unsurlarını hedef alan bir "sistematik tahribat" süreci olduğunu gözler önüne seriyor.

Verilere göre, işgal güçleri Gazze topraklarının yüzde 90'ından fazlasını yıktı ve bölgenin yüzde 80'inden fazlasına askeri olarak hakim oldu. Saldırılar boyunca Gazze halkının üzerine 223 bin tondan fazla patlayıcı madde bırakıldığı ifade ediliyor. Bu yoğun bombardımanın sonucunda, toplam 227 bin 703 binanın hasar gördüğü ve 510 bin konut biriminin etkilendiği kaydediliyor. Bu konutlardan 335 bininin tamamen yıkıldığı, 75 bininin ise kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, 350 binden fazla ailenin evsiz kaldığı ve 2 milyondan fazla Filistinlinin defalarca zorla yerinden edilme koşullarıyla karşı karşıya olduğu aktarılıyor.

Saldırıların hedef aldığı sektörlerin başında sağlık sistemi geliyor. Açıklanan bilgilere göre, 38 hastane bombalandı veya kullanılamaz hale getirildi, 96 sağlık merkezi ve 197 ambulans imha edildi. Gazze'deki sağlık sistemine yönelik toplam 788 saldırı gerçekleştirildiği kaydediliyor.

Eğitim alanındaki yıkım ise gelecek nesillerin akıbetini tehdit eder boyutta. Tüm okulların hasar gördüğü, okul binalarının yüzde 81'inin yeniden inşa veya tamamen elden geçirilmesi gerektiği ifade ediliyor. 17 yükseköğretim kurumunun tamamen yıkıldığı, 620 binden fazla öğrencinin okula gidemediği ve yaklaşık 90 bin üniversite öğrencisinin eğitimini tamamlayamadığı belirtiliyor.

İbadethaneler de saldırılardan nasibini aldı. İşgal güçlerinin 1.047 camiyi tamamen, 210 camiyi ise kısmen yıktığı, 3 kilisenin de defalarca hedef alındığı aktarılıyor. Ayrıca, 40 mezarlığın tahrip edildiği ve 2.450'den fazla cesedin mezarlarından çıkarıldığı kaydediliyor.

Temel altyapı çökmüş durumda. Elektrik, su, kanalizasyon ve yol ağları dahil olmak üzere tüm altyapı sistemlerinin büyük ölçüde işlevsiz hale geldiği belirtiliyor. 725 su kuyusunun imha edildiği, yüzlerce devlet kurumu, spor tesisi ve tarihi eserin yıkıldığı ifade ediliyor. Tarım sektöründe ise yıkım neredeyse tamamlanmış durumda; tarım arazilerinin yüzde 87'si yok edildi. Sebze ve meyve üretiminin yıllık 524 bin tondan yaklaşık 20 bin tona kadar düştüğü aktarılıyor.

Hükümet Medya Ofisi'nin ilk tahminlerine göre, doğrudan maddi hasarın yaklaşık 80 milyar dolar olduğu ve bu miktarın konut, sağlık, eğitim, tarım, ticaret, hizmetler ve altyapı sektörlerine yayıldığı kaydediliyor.

Batılı diplomatların "insani yardım" ve "çatışmaların durdurulması" yönündeki açıklamalarına karşın, uluslararası toplumun bu sistematik yıkıma karşı etkili bir adım atmadığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) daha önce aldığı geçici tedbir kararlarının uygulanmadığına dikkat çekilirken, İsrail'in saldırılarını aralıksız sürdürmesi ve ABD'nin askeri desteğini devam ettirmesi, çifte standart eleştirilerini güçlendiriyor. Analistler, 2003 Irak işgali ve 2006 Lübnan saldırılarında da benzer orantısız yıkım örnekleri görüldüğünü hatırlatıyor. Uzmanlar, 80 milyar dolarlık hasarın yalnızca maddi kayıpları yansıttığını, insani ve psikolojik yıkımın bu rakamın çok ötesinde olduğunu ve Gazze'deki bu sistematik tahribat politikasının, 1948'deki Nakba'dan bu yana devam eden bir "yerinden etme ve yok etme" geleneğinin en son halkası olarak değerlendirildiğini ifade ediyor. Bu durum, uluslararası hukukta eşitliğin ve insani değerlerin seçici bir şekilde uygulandığına dair ciddi soru işaretleri doğuruyor.