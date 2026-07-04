Tahran’da Tarihi Veda: Musalla ve Çevre Sokaklar Yas Tutmak İçin Gelen Milyonlarla Doldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tahran’daki İmam Humeyni Musallası’nın kapıları bugün sabah saatlerinde, “şehit lider” için düzenlenen veda ve cenaze programlarının ikinci günü kapsamında halka açıldı. Böylece, halkın liderleriyle vedalaşacağı ilk gün resmen başlamış oldu.

Dün aynı mekânda dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen siyasi ve askerî heyetler ile farklı toplumsal grupların katıldığı resmi saygı töreni düzenlendi. Törenin ardından, şehit devrim liderinin ve ailesinin naaşları halkın vedasına hazırlanmak üzere Musalla’nın ana alanına taşındı.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren Musalla’ya gelen vatandaşlar, bağlılık ve intikam çağrıları içeren sloganlar attı. Musalla’nın geniş avlusu ile çevresindeki caddeler kısa sürede yas tutan kalabalıklarla doldu.

Tören 20.00’ye Kadar Sürecek

Tören yetkilileri, halkın vedasının pazar günü saat 20.00’ye kadar sürmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Açıklamada, naaşların tam saat 20.00’de cenaze merasimine hazırlanacak noktaya nakledileceği belirtildi.

Tahran Devrim Muhafızları Komutanı Hasanizade ise cenaze töreninin kesin olarak karadan yapılacağını duyurdu.

Yarın Sabah Cenaze Namazı

Veda Komitesi, şehit liderin naaşı üzerine cenaze namazının yarın sabah saat 08.00’de Tahran’da kılınacağını açıkladı. Kum kentindeki namazı ise Ayetullah Uzma Cevadi Amoli’nin kıldıracağı bildirildi.

Yetkililer, sabah 06.00’da şehit lider ve aile fertleri için ayrı bir namaz programının da düzenleneceğini duyurdu.