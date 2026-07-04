Video / Tahran’da Uğurlama Töreni İçin Hazırlıklar Sabahın İlk Saatlerinde Başladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’ın şehit lideri için Tahran’daki İmam Humeyni Musallası’nda düzenlenen büyük uğurlama töreni kapsamında kurulan hizmet çadırları (mokebler), sabahın ilk saatlerinden itibaren törene katılan vatandaşlara hizmet vermek üzere hazır hale geldi.
Tören alanının farklı noktalarında faaliyet gösteren mokeblerde, Musalla’ya gelen yoğun kalabalığın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli hizmetler sunuluyor.
Öte yandan, büyük uğurlama törenine katılmak isteyen vatandaşlar, belirlenen farklı giriş kapılarını kullanarak İmam Humeyni Musallası’na giriş yapmayı sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren artan katılım nedeniyle tören alanında yoğunluk yaşanırken, organizasyon planı doğrultusunda ziyaretçilerin girişleri düzenli şekilde gerçekleştiriliyor.
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