Video / Tahran’da Uğurlama Töreni İçin Hazırlıklar Sabahın İlk Saatlerinde Başladı

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İran’ın şehit lideri için düzenlenen büyük uğurlama töreni öncesinde hizmet çadırları (mokebler) sabahın ilk saatlerinden itibaren faaliyetlerine başladı. Vatandaşlar ise farklı giriş kapılarından İmam Humeyni Musallası’na akın ediyor.