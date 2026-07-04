Video / 3 Milyon Ziyaretçiye Konaklama Müjdesi: 1811 Çağrı Hattı Devrede

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Afet Yönetimi Teşkilatı Başkanı yaptığı açıklamada, ülkeye gelen ziyaretçilerin konaklama ihtiyaçlarını hızlı ve düzenli bir şekilde karşılamak amacıyla 1811 numaralı koordinasyon hattının aktif hale getirildiğini belirtti. Ziyaretçilerin mağduriyet yaşamaması ve konaklama süreçlerinin planlı bir şekilde yürütülmesi için bu hat üzerinden gerekli tüm yönlendirmeler yapılacak. Ayrıca, ülke genelindeki ziyaretçi evleri ve konaklama tesislerinin, herhangi bir aksaklığa mahal vermeden aynı anda 3 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayabilecek şekilde tam kapasiteyle hazırlandığı ifade edildi.