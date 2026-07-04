Video / Tahran Musallası’nda Duygusal Veda: Hüseyin Sutude'nin “İran’ın Şehit Lideri” için Ağıdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Başkent Tahran’daki Musalla, “İran’ın Şehit Lideri” Ayetullah Uzma Seyit Ali Hamanei'nin cenaze töreninde hüzünlü anlara ev sahipliği yaptı. Binlerce vatandaşın bir araya geldiği veda merasiminde, ülkenin önde gelen meddahlarından Hüseyin Sutude’nin gerçekleştirdiği mersiye okuma programı törenin öne çıkan anlarından biri oldu. Yaslı kalabalığın dualar ve gözyaşları eşliğinde takip ettiği merasim, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.