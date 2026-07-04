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Video / Tahran Musallası’nda Duygusal Veda: Hüseyin Sutude'nin “İran’ın Şehit Lideri” için Ağıdı

4 Temmuz 2026 - 19:06
News ID: 1835462
Video / Tahran Musallası’nda Duygusal Veda: Hüseyin Sutude'nin “İran’ın Şehit Lideri” için Ağıdı

Tahran Musallası’nda düzenlenen veda merasiminde, yaslı kalabalık “İran’ın Şehit Lideri” ile vedalaştı; tören sırasında ünlü Ehlibeyt (a.s) Meddahı Hüseyin Sutude okuduğu mersiyelerle Şehit Lider'in aşıklarını ağlattı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Başkent Tahran’daki Musalla, “İran’ın Şehit Lideri” Ayetullah Uzma Seyit Ali Hamanei'nin cenaze töreninde hüzünlü anlara ev sahipliği yaptı. Binlerce vatandaşın bir araya geldiği veda merasiminde, ülkenin önde gelen meddahlarından Hüseyin Sutude’nin gerçekleştirdiği mersiye okuma programı törenin öne çıkan anlarından biri oldu. Yaslı kalabalığın dualar ve gözyaşları eşliğinde takip ettiği merasim, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

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