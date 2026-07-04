Video / The Telegraph: İranlılar “İntikam” Sloganlarıyla Şehit Liderlerini Uğurladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Haberde, cenaze törenine katılan İranlıların hem hüzünlü hem de öfkeli bir atmosfer sergilediği belirtildi. Gözü yaşlı binlerce kişinin yumruklarını havaya kaldırarak “İntikam, intikam” ve “Amerika’ya ölüm” sloganlarını haykırdığı kaydedildi. Törende sergilenen bu duruşun, sadece merhum lidere bir veda değil, aynı zamanda ülkenin siyasi kararlılığını gösteren bir mesaj niteliği taşıdığı vurgulandı. Yaslı halk, bir yandan hayatını kaybeden liderlerine veda ederken, diğer yandan “Lebbeyk Ya Hamenei” sloganlarıyla ülkenin yeni liderine olan bağlılıklarını (beyat) tazeledi.