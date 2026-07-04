Lübnanlı Akademisyen: Şehit Lider, İran’ı Küresel Güçlere Muhtaç Olmayan Bir Ülke Haline Getirdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: TAHRAN – İran İslam Cumhuriyeti’nin hayatını kaybeden liderinin tarihi uğurlama töreni için dünyanın dört bir yanından İslam dünyasının önde gelen isimleri Tahran’a akın etti. Lübnan Üniversitesi’nde Arap Dili ve Edebiyatı Profesörü olan Hatice Şahab, düzenlenen anma etkinlikleri sırasında Uluslararası Ehlibeyt Haber Ajansı’na (ABNA) verdiği demeçte, merhum liderin İran üzerindeki dönüştürücü etkisini değerlendirdi.

“Bu Sadece İran’ın Değil, Ümmetin Yas Günüdür”

Lübnan halkının acısının İran halkıyla ortak olduğunu belirten Prof. Şahab, “İran’a, merhum liderin cenaze törenine katılmak için geldim. Lübnan halkı olarak İranlı kardeşlerimize şunu söylüyoruz: Sizin çektiğiniz her acı bizim acımızdır. Bu yas sadece İran’ın değil, tüm İslam ümmetinin yasıdır. Çünkü o, gerçek anlamıyla tüm İslam ümmetinin lideri ve bir baba figürüydü” ifadelerini kullandı.

“Kuşatmayı Fırsata Dönüştürdü”

Prof. Şahab, merhum liderin yönetim vizyonunun altını çizerek, İran’ın 47 yıldır maruz kaldığı ağır yaptırımlara rağmen gösterdiği direnişi şu sözlerle özetledi:

“O, devletin başında olduğu süre boyunca ülkeyi, maruz kaldığı kuşatmalara rağmen güvenlik, huzur ve istikrarla dolu bir tarihe taşıyabildi. En önemlisi, kendisine dayatılan kuşatma şartlarını bir fırsata çevirerek İran’ı küresel emperyalist güçlere ihtiyaç duymayan bir ülke haline getirdi.”

“Tam Bağımsızlık ve Öz-Yeterlilik”

Lübnanlı akademisyen, İran’ın ekonomik alandaki başarısına da dikkat çekerek, ülkenin dışa bağımlılığını nasıl minimize ettiğine vurgu yaptı:

“İran halkı öylesine bir bağımsızlık kazandı ki, devlet liderleri halkın gıda ihtiyaçlarını karşılamak için dahi uluslararası bankalardan borç istemedi. Bu, İran’ın sanayi, tarım ve üretim alanlarında kendi kendine yetebilen bir konuma ulaştığının en somut kanıtıdır. Bizler bu başarıdan dolayı İran halkıyla gurur duyuyoruz.”