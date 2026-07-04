Video - Tahran’da Tarihi Veda: Şehit Liderin Cenaze Töreni İçin Halk Sokaklara Döküldü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: TAHRAN – İran’ın başkenti Tahran, tarihi bir gün yaşıyor. Hayatını kaybeden liderin cenaze törenine katılmak isteyen binlerce İranlı, sabahın erken saatlerinden itibaren kentin ana arterlerini doldurmaya başladı.

Metro İstasyonlarında Yoğunluk Zirveye Ulaştı

Törenin gerçekleştirileceği Tahran Musallası’na ulaşımı sağlayan toplu taşıma hatlarında yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Musalla çevresindeki metro durakları, tören alanına gitmek isteyen vatandaşlarla dolup taştı. Yetkililer, metro istasyonlarındaki aşırı kalabalık nedeniyle seferlerde ve giriş-çıkışlarda zaman zaman aksamalar yaşandığını belirtiyor.

Katılım Anbean Artıyor

Şehrin dört bir yanından gelen vatandaşlar, ellerinde bayraklar ve pankartlarla liderlerini son yolculuğuna uğurlamak için bir araya geliyor. Güvenlik güçleri ve görevliler, katılımcıların alanı güvenli bir şekilde doldurabilmesi için çalışmalarını sürdürürken, tören alanındaki kalabalığın anbean arttığı gözlemleniyor.

Tahran’daki bu geniş katılımlı törenin, gün boyunca devam etmesi ve şehir genelinde trafiğin yanı sıra ulaşım ağlarında da yoğunluğun sürmesi bekleniyor.