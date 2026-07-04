Arap ve bölge basınından Tahran’daki tarihi törene geniş yer verildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:

Arap ve uluslararası medya kuruluşları, Şehit Lider Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin naaşı için Tahran'daki İmam Humeyni Musallası'nda düzenlenen veda törenini canlı yayınlarla ve anbean takip ederek geniş katılımlı halk törenine geniş yer verdi.

Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre özellikle Arap ülkelerinin önde gelen medya kuruluşları, törene sabahın erken saatlerinden itibaren katılan geniş halk kitlelerini ön plana çıkardı.

Rusya merkezli RT Arapça Servisi, çok sayıda İran vatandaşının Şehit Lider Hamanei'ne veda etmek amacıyla İmam Humeyni Musallası'nda toplandığını bildirdi.

Haberde, törene katılanların attıkları sloganlarla Şehit Lider Hamanei'nin kanının hesabının sorulmasını talep ettikleri ifade edildi.

RT Arapça ayrıca, musalla kapılarının günün ilk saatlerinde halkın katılımına açıldığını ve binlerce kişinin törene iştirak edebilmek için alana akın ettiğini aktardı.

Lübnan merkezli El Menar televizyonu ise canlı yayınında, İran halkının sabahın ilk saatlerinden itibaren tören alanına ulaştığını belirtti.

Haberde, sabah ezanıyla birlikte musalla kapılarının açıldığı, katılımcıların sabah namazını cemaatle eda ettiği ve törenin başlamasıyla birlikte üzerinde "Ya Lisârât el-Hüseyin (a.s.)" yazılı kırmızı sancağın göndere çekildiği kaydedildi.

El Mayadin televizyonu da yayımladığı haberde, Şehit Lider Hamanei için düzenlenen halkın katıldığı cenaze töreninin ikinci gün programının Tahran'da başladığını duyurdu.

Yemen merkezli El Mesire televizyonu da veda törenini canlı yayınlayarak programın başladığını izleyicilerine aktardı.

Filistin merkezli Kudüs TV ise yayımladığı haberde, Şehit Lider Hamanei'nin naaşı için Tahran'da düzenlenen cenaze töreninin ikinci gününe dikkat çekti.

Irak merkezli El Ahd televizyonu da törene ilişkin gelişmeleri dakika dakika takip ederek izleyicilerine aktardı.

Katar merkezli El Cezire ise yayımladığı haberinde, İran'ın ülke tarihinin en büyük cenaze törenlerinden birine ev sahipliği yapmasının beklendiğini belirtti. Haberde, törenin ilk gününün Şehit Lider Hamanei'nin naaşının halkın ziyaretine açılmasıyla başladığı, yas sloganlarının yükseldiği ve bazı katılımcıların kalabalığa çiçek attığı ifade edildi.

El Cezire ayrıca, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Şehit Lider Hamanei'nin naaşına saygılarını sunduğunu aktardı.

Haberde, uluslararası katılımın üç düzeyde gerçekleştiği belirtilerek dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen halk temsilcileri, akademisyenler, din âlimleri, medya mensupları ve Direniş Cephesi temsilcilerinin yanı sıra resmi devlet heyetlerinin de törende yer aldığı kaydedildi.

El Cezire'nin haberine göre, Irak Cumhurbaşkanı Nezar Amidi, Irak Parlamento Başkanı Heybet el-Halbusi, Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Kavelaşvili de Tahran'daki veda törenine katılan üst düzey isimler arasında yer aldı.