Kalibaf’tan Trump’a: Kendi ülkenizdeki 40 milyon aç insanı düşünün

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran halkına yönelik “ekonomi çöktü” şeklindeki değerlendirmelerine sert bir dille yanıt verdi. Galibaf, Trump’ın İran’a tarım ürünleri satma önerisini eleştirirken, ABD’de 40 milyondan fazla kişinin gıda yardımına bağımlı olduğu belirtildi.

Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre Galibaf, sosyal medya hesabından İngilizce olarak yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Kendi vatandaşlarınızdan 40 milyondan fazlası gıda kuponuna (devlet gıda yardımı programına) bağımlıyken, başka bir ülkeye ‘aç’ demek… Bu basit bir iddia değil; bu bir yansıtmadır (projeksiyon). Yani kendi sorunlarınızı başkalarına mal ediyorsunuz.”

Kalibaf, ABD’nin Beslenme Yardımı Programı’na (SNAP) açıkça atıfta bulunarak, “SNAP programı hakkındaki öğüt ve tavsiyelerinizi kendinize saklayın” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca “Biz kendi varlıklarımız hakkında kararı kendimiz veririz; siz ülkenizdeki yetersiz beslenme oranıyla ilgilenin” şeklinde eklediği kaydedildi.

Bu açıklamalar, Trump’ın CNBC kanalına verdiği röportajda İran ekonomisini “ağır şekilde zayıflamış” olarak tanımlaması ve “yüzde 300 enflasyon, gelir yok” iddiasının ardından geldi. Trump ayrıca, diplomatik müzakerelerin ilerlemesi durumunda ABD’nin İran’a mısır, buğday ve soya gibi tarım ürünleri ihraç edebileceği yönünde umut ifade etmişti. Ancak Trump’ın bu sözleri, Tahran yönetiminde “emperyalist dayatma” olarak algılandı ve eleştirmenler tarafından Washington’un ikili ilişkilerdeki çelişkili tutumunun yeni bir örneği olarak değerlendirildi.

ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre, SNAP programı 2025 mali yılında yaklaşık 95,7 milyar dolar yardım sağlarken, programdaki hata oranının yüzde 10,6’ya ulaştığı ve bunun yaklaşık 10 milyar dolarlık uygunsuz ödemeye denk geldiği belirtiliyor. Bu veriler, Kalibaf’ın “kendi sorunlarınıza bakın” çıkışının arka planını oluşturan somut göstergeler olarak yorumlanıyor.

Öte yandan, Trump’ın İran’ın nükleer müzakerelerde ABD’nin şartlarının neredeyse tamamını kabul ettiği iddiası, bağımsız gözlemciler tarafından henüz doğrulanmadı. Bazı analistler, Washington’un Tahran’a yönelik hem baskı hem de “tarım ürünü satma” önerisini aynı anda sunmasını, “yaptırım ile iş birliği arasında sıkışmış çifte standartlı bir yaklaşım” olarak nitelendiriyor.