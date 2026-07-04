Tahran'da Şehit İmam'a tarihi veda: Milyonlar İmam Humeyni Musallası'nda buluştu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Şehit Lider Ayetullah Seyyid Ali Hüseyni Hamanei için düzenlenen veda töreni, sabahın erken saatlerinden itibaren Tahran'daki İmam Humeyni Musallası'nda yoğun halk katılımıyla başladı.

Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İran'ın farklı şehirlerinden gelen milyonlarca kişi, İslam Devrimi'nin Şehit Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hüseyni Hamanei'ne son görevlerini yerine getirmek amacıyla İmam Humeyni Musallası'nda bir araya geldi.

Musalla çevresi sabahın ilk saatlerinden itibaren tarihi bir veda atmosferine sahne olurken, gözyaşları içerisindeki vatandaşlar geniş avlular ve ibadet salonlarını doldurdu. Siyah matem bayrakları, Kur'an tilavetleri ve mersiyeler eşliğinde gerçekleştirilen programda, düzenli organizasyon ve geniş katılım dikkat çekti.

Törenin güvenli ve düzenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla giriş ve çıkış güzergâhlarının yeniden planlandığı, güvenlik, sağlık, kurtarma ve hizmet ekiplerinin geniş kapsamlı şekilde görev yaptığı belirtildi. Yetkililer, milyonlarca kişinin güvenli ve huzurlu bir ortamda törene katılabilmesi için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Musalla, Şehit Lider Hamanei'ne duyulan bağlılık, vefa ve saygının simgesi haline gelirken, törende oluşan atmosfer İran'ın yakın tarihindeki en geniş katılımlı toplumsal buluşmalardan biri olarak değerlendirildi.

Törenden öne çıkan gelişmeler