Video / Şehit Devrim Liderinin Evlatları Tahran Musallası’nda Halkla Bir Araya Geldi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Şehit devrim liderinin evlatları, Tahran Musallası’nda düzenlenen büyük anma programında halkla bir araya geldi. Tören alanındaki varlıkları, hem aile bağlılığının hem de devrim çizgisine sadakatin güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Tahran Musallası’nda toplanan kalabalıklar, şehit lidere duydukları vefayı ortaya koyarken, liderin çocuklarının alanda yer alması tören atmosferini daha da derinleştirdi. Bu katılım, halk ile şehit liderin ailesi arasında manevi bir birlik tablosu oluşturdu.

Direniş eksenine bağlı çevreler açısından bu görüntü, yalnızca bir anma sahnesi değil; aynı zamanda şehit liderin mirasının ailesi, halkı ve devrimci dava tarafından sahiplenildiğini gösteren güçlü bir mesaj niteliği taşıdı.