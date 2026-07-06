El Cezire: Milyonlar Tahran'da Şehit İmam Ayetullah Hamanei'e veda ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katar merkezli El Cezire televizyonu, Tahran'da düzenlenen İslam Devrimi'nin şehit lideri Ayetullah Uzma Seyyid Ali Hamanei'in cenaze törenini canlı yayınla takip ederek, İran halkının törene yoğun katılım gösterdiğini bildirdi.

Kanalın haberinde, Tahran'da cenaze töreni ve anma programlarının devam ettiği belirtilirken, bugünkü törenin sabah saatlerinde Azadi Caddesi'nde büyük kalabalıkların katılımıyla başladığı ifade edildi. El Cezire, milyonlarca kişinin cenaze törenine iştirak etmesinin beklendiğini aktardı.

Cuma gününden bu yana şehit lider için düzenlenen veda programlarını anbean ekranlarına taşıyan El Cezire, bugün de törenin ilk dakikalarından itibaren canlı yayınlarını sürdürdü.

Kanal ayrıca, İran halkının şehit liderlerine son görevini yerine getirmek üzere Tahran'da bir araya geldiğini, yetkililerin ise cenaze programının yaklaşık 10 ila 12 saat sürmesini öngördüğünü bildirdi.

El Cezire, yayımladığı son değerlendirmede, cenaze törenine katılan yoğun kalabalığa dikkat çekerek, İran'ın farklı bölgelerinden gelen vatandaşların Tahran sokaklarını doldurduğunu aktardı.