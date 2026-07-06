Kırmızı bayraklar ve insan seli: Tahran'daki cenaze törenine damga vurdu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: El Meyadin televizyonu, İran'ın şehit lideri Ayetullah Uzma Seyyid Ali Hamanei'in Tahran'da düzenlenen cenaze törenini canlı yayınlarla takip ederek, milyonlarca kişinin katıldığı tarihi organizasyona ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kanalın Tahran muhabiri, sabahın ilk saatlerinden itibaren yüz binlerce kişinin, yaklaşık 25 kilometrelik cenaze güzergâhında toplanmaya başladığını belirterek, törenin derin bir hüzün atmosferi içinde gerçekleştirildiğini aktardı. Muhabir, ellerinde İran bayrakları taşıyan vatandaşların oluşturduğu yoğun kalabalığın, İran ve bölgenin yakın tarihinde görülen en büyük cenaze törenlerinden birini oluşturmasının beklendiğini ifade etti.

El Meyadin muhabiri, bugünün İran halkı açısından tarihi bir gün olduğunu vurgulayarak, cenaze töreninin ülkenin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kayda geçeceğini söyledi. Yoğun katılım nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda ulaşımın tamamen durma noktasına geldiği bildirildi.

Haberde ayrıca, cenaze törenine katılan çok sayıda kişinin İran bayraklarının yanı sıra kırmızı bayraklar taşıdığına dikkat çekildi. El Meyadin, kırmızı bayrakların şehit liderin kanının yerde bırakılmayacağı ve intikam talebini simgeleyen bir anlam taşıdığını belirterek, bunun törene katılanların ortak mesajı olarak öne çıktığını aktardı.