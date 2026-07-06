Dünya basını Tahran'a kilitlendi: Milyonluk cenaze töreni canlı yayınlarla takip ediliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Dünya basını, İran'ın şehit lideri Ayetullah Uzma Seyyid Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen cenaze törenini ikinci gününde de canlı yayınlarla takip etmeyi sürdürdü. İmam Hüseyin Meydanı'ndan Azadi Meydanı'na kadar uzanan cenaze güzergâhında milyonlarca kişinin yer aldığı belirtilirken, uluslararası medya kuruluşları törene geniş yer ayırdı.

Lübnan merkezli El Menar televizyonu, cenaze töreninin başlangıcından itibaren Tahran'dan canlı yayın yaparak gelişmeleri anbean izleyicilerine aktardı.

Yemen merkezli El Mesire televizyonunun Tahran muhabiri ise İranlı ailelerin çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan fertleriyle cenaze törenine katıldığını bildirdi. Muhabir, 124'ten fazla ülkeden yabancı heyetin de törene iştirak edeceğini belirterek, yoğun katılım nedeniyle organizasyon süresinin kısaltılmasının dahi gündeme gelebileceğini ifade etti.

Katar merkezli El Cezire televizyonu da Tahran'daki töreni sabahın ilk saatlerinden itibaren canlı yayınlarla takip etti. Kanal, Azadi Caddesi'nde başlayan cenaze törenine milyonlarca kişinin katılmasının beklendiğini aktarırken, programın 10 ila 12 saat sürmesinin öngörüldüğünü duyurdu.

Filistin merkezli Şehab Haber Ajansı, Tahran sokaklarını dolduran büyük kalabalıklara dikkat çekerken, France 24 Arapça servisi de cenaze töreninin yoğun katılımla başladığını bildirdi.

Reuters, yayımladığı görüntülerle Tahran sokaklarının yas tutan kalabalıklarla dolduğunu aktarırken, ABD merkezli CNN de bölgeye gönderdiği muhabir aracılığıyla cenaze törenini canlı yayınlarla izleyicilerine ulaştırdı.

El Meyadin televizyonu ise yaklaşık 25 kilometrelik cenaze güzergâhında sabahın erken saatlerinden itibaren oluşan insan seline dikkat çekti. Kanal, törenin İran ve bölgenin yakın tarihinde görülen en büyük cenaze organizasyonlarından biri olmasının beklendiğini aktarırken, katılımcıların taşıdığı kırmızı bayrakların şehit lider için adalet ve intikam talebini simgelediğini ifade etti.

Siyasi analistler de El Meyadin'e yaptıkları değerlendirmelerde, cenaze törenine yönelik kitlesel katılımın İran halkının birlik ve dayanışmasını ortaya koyan güçlü bir siyasi mesaj niteliği taşıdığını belirtti.

Bunun yanı sıra El Şark, Şarku'l Avsat, El Ahd ve çok sayıda uluslararası yayın kuruluşu da cenaze törenini canlı yayınlar ve özel haberlerle takip ederek Tahran'daki gelişmeleri dünya kamuoyuna aktarmayı sürdürdü.