CNN'den canlı yayında itiraf: Tarihin en büyük kalabalığı oluştu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD merkezli CNN, Tahran'da düzenlenen İslam Devrimi'nin şehit lideri Ayetullah Uzma İmam Seyyid Ali Hüseyni Hamaney'in cenaze törenine ilişkin yayımladığı haberinde, başkent sokaklarının yüz binlerce yas tutan vatandaşla dolduğunu bildirdi.

CNN'in haberine göre, cenaze töreninin gerçekleştirileceği güzergâhta yoğun kalabalıklar sabahın erken saatlerinden itibaren toplandı. Kanal, törene katılanların oluşturduğu insan selinin Tahran'ın ana caddelerini doldurduğunu ve 15 milyonu aştığını aktardı.

Haberde ayrıca, yürüyüş güzergâhının İran bayraklarının yanı sıra dini bayraklar ile Filistin ve Hizbullah bayraklarıyla donatıldığı belirtilirken, törene katılanların birlik ve dayanışma mesajları verdiği ifade edildi.

İslam Devrimi'nin şehit lideri Ayetullah Uzma İmam Seyyid Ali Hüseyni Hamaney ve aile fertleri için düzenlenen cenaze töreni, bugün sabah saatlerinde Tahran'da geniş katılımla başladı.