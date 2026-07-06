Pezeşkiyan: İran’ın en büyük gücü halkın birliği ve dayanışmasıdır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı mesajda, şehit liderin İran halkına en büyük gücün toplumun birliği ve halkın bütünlüğü olduğunu öğrettiğini ifade etti.

Pezeşkiyan mesajında, Kur’an-ı Kerim’den “Allah için kıyam edin” ayetine atıfta bulunarak, İran’ın geleceğine ilişkin birlik, dayanışma ve samimi hizmet vurgusu yaptı.

İran Cumhurbaşkanı, ülkenin ilerleme ve kalkınma yolunun ancak halkla uyum içinde hareket edilmesiyle mümkün olacağını belirterek, İran’ın izzet, gelişim ve yükseliş çizgisinin sürdürüleceğini ifade etti.

Mesajda ayrıca, toplumsal birlik ve ortak sorumluluk bilincinin ülkenin temel gücü olduğu ve bu anlayışın devlet politikalarında da esas alınacağı vurgulandı.